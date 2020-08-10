Ален Делон пообещал приехать на Алтай

Фестиваль "Земляки" Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие жители Алтайского края знают и с удовольствием участвуют в ежегодном фестивале имени Михаила Евдокимова «Земляки». Однако далеко не все имеют представление о его международной версии «Эхо алтайского фестиваля» под руководством Светланы Кореловой, журналиста и писателя. А между тем он проходит уже 10 лет подряд на разных уголках планеты.

Некогда очарованная алтайской землей, людьми, которые здесь живут и, конечно, личностью самого артиста и губернатора, Светлану Корелову озарила мысль: «Земляки мы все на этой планете, а далеко не только в Алтайском крае». И вот уже целое десятилетие она исключительно на общественных началах (абсолютно бесплатно) ездит по городам и странам с одной лишь целью – рассказать людям о нашем регионе и объединить их идеей хлебосольности и доброты.

«Удивительно, но везде, в любом уголке нашей планеты я нахожу живой отклик. Люди хотят быть земляками! Мне даже Ален Делон лично дал обещание приехать на Алтай!» - говорит Светлана.

Глядя в ее горящие глаза эта, на первый взгляд, бредовая идея уже не кажется такой невероятной. Она из тех людей, которые, если взяли слово, обязательно спросят ответ. Может быть, поэтому фестиваль живет вопреки всему уже столько времени. Сейчас его география впечатляет. В «Эхе» за время его существования приняли участие, такие страны, как Испания, Италия, Израиль, Германия, Беларусь, Украина, Чечня, Ингушетия, Молдавия…

В этом году список стран значительно пополнился, поскольку его пришлось проводить в онлайн-режиме. И, хотя он лишился прелести живого общения с артистами и участниками мероприятия, но сумел охватить фактически весь белый свет. Перед мировым сообществом выступили российские звезды вроде Александра Маршала, Олега Митяева, Регины Дубовицкой, Клары Новиковой, Александра Панкратова-Черного, Дениса Майданова, Александра Пяткова, Зинаиды Кириенко, Владимира Кузнецова. А также представители Ирландии, Ливана, Португалии, Дании, Карбо-Верде (африканская республика), Индонезии, Мальты, Туниса, Кубы, Франции, Иордании.

«Уверена, что «Эхо» будет только расширяться!» - заявила Светлана Корелова.

Сейчас она загорелась идеей достроить всем миром храм св. Михаила Архистратига в Верх-Обском, на родине Евдокимова, о котором много лет мечтал артист.

«Вы представляете, люди из самых разных стран деньги высылают на него. Это будет единственный в мире храм, который построили действительно всем миром», - говорит она.

Писательница уверена, что никакие финансовые сложности не смогут остановить людей в желании творить добро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Алтайском крае прошел день памяти Михаила Евдокимова [фоторепортаж]

В этом году ни Галина Евдокимова, ни ее дочь Анна с внуком Мишей в Верх-Обское не приехали из-за коронавируса (подробнее)