Как в Алтайском крае прошел день памяти Михаила Евдокимова

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

7 августа на малой родине Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обское провели День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели народного губернатора. Почтить Михаила Сергеевича приехали десятки человек.

Из-за коронавируса в этом году не было многолюдного фестиваля “Земляки”. В поселке Верх-Обское работали различные досуговые площадки для детей на открытом воздухе, также проводили спортивные тренировки. Многие мероприятия прошли в формате онлайн.

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

В 12 часов гости и жители поселка посетили могилу Михаила Евдокимова и возложили туда цветы.

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

Вечером прошла всероссийская онлайн-трансляция записи вечера памяти, посвященного заслуженному артисту России, главе администрации Алтайского края Михаилу Евдокимову «Хочу чтобы Россия была красочная, праздничная страна!».

Напомним, ранее Галина Евдокимова сообщила «Комсомолке», что в этом году ни она, ни дочь Анна с внуком Мишей в Верх-Обское не приедут.

- Это связано с коронавирусом. Несмотря на то, что обстановка улучшается на Алтае, все равно в с соответствии с требованиями Роспотребнадзора мероприятия, в основном, будут проходить в онлайн-режиме, - рассказала Галина Николаевна.

- Конечно, мы хотим на Алтай и мыслями, и душой, но, это будет позднее, - добавила вдова.

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

ХII Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки» завершится 7 декабря в Барнауле большим концертом, которым по традиции заканчиваются все фестивали на стадионе в поселке Верх-Обском. В концерте примут участие любительские, профессиональные коллективы и исполнители, звезды российской эстрады, отмечают в министерстве культуры края.

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова. Фото: Олег УКЛАДОВ

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