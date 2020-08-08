Как в Алтайском крае прошел день памяти Михаила Евдокимова

День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
7 августа на малой родине Михаила Евдокимова в поселке Верх-Обское провели День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели народного губернатора. Почтить Михаила Сергеевича приехали десятки человек.
Из-за коронавируса в этом году не было многолюдного фестиваля “Земляки”. В поселке Верх-Обское работали различные досуговые площадки для детей на открытом воздухе, также проводили спортивные тренировки. Многие мероприятия прошли в формате онлайн.
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В 12 часов гости и жители поселка посетили могилу Михаила Евдокимова и возложили туда цветы.
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
Вечером прошла всероссийская онлайн-трансляция записи вечера памяти, посвященного заслуженному артисту России, главе администрации Алтайского края Михаилу Евдокимову «Хочу чтобы Россия была красочная, праздничная страна!».
Напомним, ранее Галина Евдокимова сообщила «Комсомолке», что в этом году ни она, ни дочь Анна с внуком Мишей в Верх-Обское не приедут.
- Это связано с коронавирусом. Несмотря на то, что обстановка улучшается на Алтае, все равно в с соответствии с требованиями Роспотребнадзора мероприятия, в основном, будут проходить в онлайн-режиме, - рассказала Галина Николаевна.
- Конечно, мы хотим на Алтай и мыслями, и душой, но, это будет позднее, - добавила вдова.
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
ХII Всероссийский фестиваль народного творчества и спорта имени Михаила Евдокимова «Земляки» завершится 7 декабря в Барнауле большим концертом, которым по традиции заканчиваются все фестивали на стадионе в поселке Верх-Обском. В концерте примут участие любительские, профессиональные коллективы и исполнители, звезды российской эстрады, отмечают в министерстве культуры края.
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
День памяти, посвященный 15-летию со дня гибели Михаила Евдокимова.
Фото: Олег УКЛАДОВ
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