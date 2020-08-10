Футболист Соболев получил желтую карточку за то, что почтил на поле память умершей на днях мамы

Алтайский форвард московского «Спартака» не смог сдержать слез на поле. Скриншот видео "МатчТВ"

Уроженец Барнаула, выступающий за московский футбольный клуб «Спартак», Александр Соболев не так давно потерял маму: женщина скоропостижно скончалась 1 августа. Накануне команда нашего земляка сразилась с «Сочи» в рамках первого тура нового сезона Тинькофф РПЛ. Свой гол барнаулец посвятил матери и не смог сдержать слез…

Матч прошел 9 августа на поле сочинцев. Открыл счет Александр Соболев, забив головой мяч в ворота Сослана Джанаева. После этого нападающий снял футболку, под которой у него была майка с фотографией мамы, за что получил желтую карточку от арбитра Василия Казарцева. В этот же момент поддержать своего форварда решила вся команда: ребята обняли Соболева и подставили свое плечо, когда тот не смог сдержать слез от утраты.

Поддержать парня решили и фанаты «Спартака», повесив баннер с надписью «Саня, держись. Мы с тобой». В итоге матч завершился ничьей – 2:2. Лучшим игроком этой схватки был признан Александр Соболев.

Кстати, на арбитра, показавшего Соболеву желтую карточку, уже обрушился шквал критики. Например, комментатор Александр Шмурнов во время программы «Все на Матч!» отметил, что больше не подаст руки Казарцеву «за маму Соболева».

- Это подлость, а не бездушный формализм, - подчеркнул он.

Напомним, Александр Соболев воспитывался в барнаульском клубе «Динамо». В 2017 году он перешел в «Крылья Советов», в начале 2019 года – начал играть за «Енисей». С начала этого года является форвардом московского «Спартака»

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