Барнаульский футболист Александр Соболев подписал контракт с московским «Спартаком»

19 Май 2020 2020-05-19T09:41:59+03:00

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Воспитанник барнаульской школы футбола Александр Соболев подписал контракт со столичным клубом «Спартак».

Напомним, ранее нападающий выступал за красно-белый клуб в статусе арендованного игрока. Договор же у Соболева был заключен с «Крыльями Советов». До объявления перерыва чемпионата России в связи с пандемией, он успел провести за «Спартак» четыре матча и сделал три результативные передачи, сообщает пресс-служба команды.

- Я признателен «Спартаку» за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер, - признался Соболев. - Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков. Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье!

В пресс-службе «Спартака» не стали называть точный период действия соглашения, лишь указав, что это долгосрочный контракт. По данным некоторых СМИ речь идет о четырех годах. Зарплата игрока при этом составит 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов.

Справка:

Александр Соболев начинал карьеру в барнаульском «Динамо», а затем выступал за «Томь», «Енисей» и «Крылья Советов». За самарскую команду он забил десять мячей и вошел в список лучших бомбардиров РПЛ.

В октябре прошлого года Соболев впервые получил вызов в сборную России.

ИСТОЧНИК KP.RU