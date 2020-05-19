2020-05-19T09:41:59+03:00
Спорт

Барнаульский футболист Александр Соболев подписал контракт с московским «Спартаком»

По некоторым данным, его ежегодная зарплата составит почти 2 миллиона евро
Анна СЕМИНА
Поделиться:
Александр Соболев подписал долгосрочный контракт со "Спартаком" (фото: пресс-службы клуба)Александр Соболев подписал долгосрочный контракт со "Спартаком" (фото: пресс-службы клуба)
Изменить размер текста:

Воспитанник барнаульской школы футбола Александр Соболев подписал контракт со столичным клубом «Спартак».

Напомним, ранее нападающий выступал за красно-белый клуб в статусе арендованного игрока. Договор же у Соболева был заключен с «Крыльями Советов». До объявления перерыва чемпионата России в связи с пандемией, он успел провести за «Спартак» четыре матча и сделал три результативные передачи, сообщает пресс-служба команды.

- Я признателен «Спартаку» за то, что в такое непростое время клуб поверил в меня и выкупил мой трансфер, - признался Соболев. - Хочу сказать большое спасибо руководству, тренеру и ребятам, которые отлично меня приняли. Буду делать все возможное, чтобы в каждом матче приносить команде максимум пользы и радовать наших болельщиков. Счастлив присоединиться к великой красно-белой семье!

В пресс-службе «Спартака» не стали называть точный период действия соглашения, лишь указав, что это долгосрочный контракт. По данным некоторых СМИ речь идет о четырех годах. Зарплата игрока при этом составит 1,8 миллиона евро в год без учета бонусов.

Справка:

Александр Соболев начинал карьеру в барнаульском «Динамо», а затем выступал за «Томь», «Енисей» и «Крылья Советов». За самарскую команду он забил десять мячей и вошел в список лучших бомбардиров РПЛ.

В октябре прошлого года Соболев впервые получил вызов в сборную России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Алтайский спорт»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Барнаулом массово продают элитные коттеджи
ВТБ нарастил розничный кредитный портфель на 3%
Число выздоровевших от коронавируса в Барнауле на 19 мая 2020 года составило 522
Барнаульский футболист Александр Соболев подписал контракт с московским «Спартаком»
Число заболевших коронавирусом в Барнауле на 19 мая 2020 года составило 1014
В дежурных группах детсадов Барнаула стало больше детей
В Белокурихе подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Двое детей погибли в ДТП из-за пьяного водителя
Житель Заринска истязал детей, угрожал убить жену и хранил наркотики
В Алтайском крае объявили сроки окончания учебного года
ЕГЭ и коронавирус в Барнауле: экзамен по русскому языку разделят на два дня
В мэрии Барнаула разработают новые меры для контроля за масочным режимом
В Алтайском крае семьи с детьми могут подать заявление на выплаты через офисы МФЦ
Барнаул участвует в фестивале документальных экологических фильмов EcoCup Green Talks
В Барнауле начали строить дорогу на улице Сиреневая
Глава алтайского управления по регулированию цен и тарифов покинул пост
Роспотребнадзор отметил массовый отказ жителей Алтайского края носить маски