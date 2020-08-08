Синоптики рассказали, когда в Алтайском крае наступит пик жары

Воздух прогреется до +35 градусов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае на этих выходных и в начале следующей недели, в понедельник, аномальная жара достигнет пика. Так днем 10 августа воздух прогреется до +35 градусов. Об этом “Комсомольской Правде – Барнаул” рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой действует в регионе до 11 августа.

–9, 10 и 11 августа на большей части Алтайского края в дневные часы температура повысится до +28…+35 градусов. В дальнейшим с прохождением холодного фронта произойдет спад жары. При этом в крае будет теплая летняя погода,– отметила Людмила Сырых.

Погода в субботу, 8 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +11...+16 градусов. По востоку местами кратковременные дожди, грозы. В утренние часы в отдельных районах туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью будет +12...+14 градусов. В начале ночи (вечером) кратковременный дождь, возможна гроза. В утренние часы местами туман. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +27...+32 градусов. В предгорьях местами небольшие дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +27...+29 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

Погода в воскресенье, 9 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +13...+18 градусов, в предгорьях до +8 градусов. Без осадков. В утренние часы в предгорьях туман. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью будет +13...+15 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Днем 9 августа в Алтайском крае воздух прогреется до +28...+33 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +29...+31 градус. Без осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с.

Погода в понедельник, 10 августа

Ночью в регионе будет +13…+18 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В краевой столице ночью температура воздуха составит +15...+17 градусов. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Днем в регионе воздух прогреется до +30...+35 градусов. По югу местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами по югу порывы до 18 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +30...+32 градуса. Преимущественно без осадков.Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Важно!

До 10 августа местами в юго-западных районах Алтайского края сохранится высокая пожароопасность (4 класс горимости).

В региональном управлении МЧС напоминают, что в такую погоду сохраняется высокий риск возникновения техногенных пожаров, обусловленный нарушением техники безопасности при использовании газобаллонного оборудования, неосторожным обращением с источниками огня, в том числе при курении, возгораниями электрической проводки с высокой степенью износа в жилом секторе.

Кроме того, на озерах и реках края сохраняется высокий риск происшествий, связанных с несоблюдением техники безопасности на воде,ведь многие устремятся на водоемы.

В ведомстве призывают соблюдать правила правила безопасного поведения, беречь себя и своих близких.

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