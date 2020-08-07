Замаскировались под турбазу: на Алтае закрыли несанкционированный детский лагерь

Детский лагерь организовали на базе "Пилигрим" Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году из-за коронавируса на Алтае запретили открываться детским лагерям. Однако на базе «Пилигрим» в селе Манжерок проигнорировали распоряжение Правительства о запрете. Туда съехались дети из Алтайского края, Новосибирской области и Республики Алтай.

Притворились базой отдыха

Как сообщают в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, на момент проверки в лагере находился 61 несовершеннолетний ребенок в возрасте от 6 до 16 лет.

– За несколько дней до открытия ООО «Пилигрим» подало уведомление в Роспотребнадзор о предоставлении услуг в качестве туристической базы, никаких уточнений по поводу организации летнего отдыха детей в предъявленном документе не было, – рассказали в ведомстве.

Медработник без медосмотра и «негигиеничный» повар

Мало того, что лагерь работал без разрешения, там обнаружили массу других грубых нарушений: медик не прошел медосмотр, у работника пищеблока не пройдено гигиеническое обучение. Про противоэпидемиологические мероприятия на базе тоже забыли - воздух не обеззараживался, обработка помещений не проводилась, дезинфицирующие средства в принципе отсутствовали. В пищеблоке у персонала не было даже мыла.

Также отсутствовало циклическое меню, блюда готовились произвольно. Качество приготовленной пищи, как и воды в бассейне, никто не контролировал. База была наполнена выше, чем на 50%, кровати расставлены на расстоянии меньше одного метра, а на сцене проводились массовые мероприятия.

В настоящее время работу базы временно запретили, а материалы проверки направили в суд.

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