Как в Барнауле в период пандемии работает краевая клиническая больница скорой помощи

Медперсонал трудится с повышенной нагрузкой. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В период пандемии специалисты краевой клинической больницы скорой медицинской помощи продолжают оказывать помощь пациентам, которых привозят сюда из разных районов Алтайского края. Подробнее о деятельности медучреждения сообщил главный врач Владислав Бомбизо.

В привычном русле

– В настоящее время можно сказать, что больница работает практически в штатном режиме. Конечно, это все происходит в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, которая связана с пандемией COVID-19, – отметил Владислав Бомбизо.

В больнице провели некоторые изменения. При этом число пациентов, которых медучреждение всегда принимало, не снизилось. Как и прежде есть дефицит кадров в некоторых профильных отделениях больницы.

– Безусловно, медперсонал работает с повышенной нагрузкой, но так всегда было в нашей больнице. Здесь всегда был ненормированный и достаточно тяжелый, интенсивный труд. Но тут работают высококлассные специалисты, благодаря своему богатому жизненному и практическому опыту они справляются с возложенными задачами, – добавил главврач.

Как в Барнауле в период пандемии работает краевая клиническая больница. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В больнице полностью восстановили объемы оказания помощи в отношении тяжелой сочетанной травмы, травматологии общего профиля, травм, касающихся хирургии кисти и нейрохирургического направления. Также работают два крупнейших в регионе общехирургических отделения. В несколько сокращенном режиме, однако полномасштабно функционируют отделения кардиологии и гинекологии.

Кроме того, параллельно работают все диагностические службы, направленные на обеспечение непрерывного круглосуточного процесса оказания медпомощи пациентам.

Защищены от COVID-19

Люди, которые сами обращаются в больницу, поступают в отделение скорой медпомощи, где сотрудники работают в средствах индивидуальной защиты. Больных осматривают профильные специалисты, измеряют температуру.

При показании к госпитализации больного проверяют на коронавирус. Затем пациент поступает в специально выделенный диагностический изолятор. Там также проводят наблюдение и при необходимости оказывают экстренную помощь.

Ранее мы сообщали, что в связи с возникновением очага инфекции краевая больница скорой медицинской помощи некоторое время была ковидным госпиталем. Тогда прекратили госпитализацию по экстренной и неотложной медицинской помощи в этот госпиталь, перенаправив всех пациентов. Отделения перепрофилировалили. Вскоре вспышку удалось устранить, во всех корпусах БСМП провели дезинфекцию и прием пациентов продолжился.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

Операции продолжаются

Ирина Комлик, заведующая отделением, врач-хирург, рассказала, что в настоящее время проводят только экстренные операции. Летом число обращений увеличивается, только за последний месяц через операционный блок прошло более тысячи человек. Бригады специалистов трудятся круглые сутки.

– Кадры стараемся подбирать и растить себе сами. Основная масса операционных сестер, 90%, выросли из наших санитарок, – добавила Ирина Комлик.

Ранее сообщалось, что с 7 августа в Алтайском крае 51 медицинская организация возобновила оказание плановой помощи.

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