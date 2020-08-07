Фитнес-клубы на Алтае могут открыться уже на втором этапе снятия ограничений

Спорная ситуация: фитнес-клубы могут открыться в ближайшем будущем, но некоторые из них не хотят, потому что погрязнут в долгах Фото: Олег УКЛАДОВ

В четверг, 6 августа, в министерстве спорта Алтайского края состоялась встреча руководства ведомства с представителями фитнес-индустрии региона. На ней собеседники обсудили возможность скорого открытия тренажерных залов.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, работа фитнес-клубов разрешается на третьем этапе снятия «ковидных» ограничений. Сейчас наш регион пока что находится на первом, но кое-где удалось поработать с внедрением в работу санитарных норм, так что местами край все же идет с опережением. К примеру, на данный момент тренировки разрешили для членов сборной команды Алтайского края. Всем остальным приходится либо терпеть, либо заниматься самостоятельно – дома или на стадионах. А вот сотрудники фитнес-индустрии продолжают утопать в убытках. Поэтому сегодня ее представители решили выйти на открытый диалог с властью.

- Возобновление работы фитнес-центров и спортивных залов, проведение соревнований и использование уличных тренажеров – это относится к третьему этапу, - подтверждает министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев. – Сейчас мы пробуем то, что касается спорта перенести из третьего этапа во второй. Мы надеемся, что наши аргументы будут весомые, и мы увидим это в изменениях в указ губернатора. Поэтому я предлагаю все же дождаться документа.

Решение о возможном переходе ко второму этапу снятия ограничений могут принять уже сегодня. Накануне в правительстве состоялось заседание членов оперативного штаба, на котором рассмотрели текущую обстановку в регионе, а также обсудили допустимые послабления.

Ранее отчетной точкой министр называл День физкультурника – 8 августа. Ежегодно он отмечается массовыми мероприятиями, но из-за пандемии в этот раз его отменили.

- Мы пытаемся использовать все аргументы, для того, чтобы интересы отрасли спорта были услышаны в правительстве. Повторюсь: мы несем полную ответственность за то, что в ней происходит. Поэтому мы надеемся даже не на то, что мы откроемся, а на то, что своей работой после открытия сможем доказать, что спортсмены – это правильный пример. У нас был вопрос, как носятся маски? Спортсмены носят их! В том числе в фитнес-индустрии должны соблюдаться все меры профилактики, и не потому, что кто-то придет проверять, а потому что это ответственность друг за друга, - говорит Алексей Перфильев.

При каких же условиях могут начать работать тренажерные залы? Для начала – с загрузкой не более 25% и соблюдением всех мер профилактики. На следующем этапе речь идет уже о 50%-ной наполняемости, далее - 75%.

- Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, мы подготовили паспорт объекта. Это своего рода подсказка руководству спортсооружений. В нем девять обязательных пунктов: измерение температуры, маски, обеззараживание воздуха, инструктаж персонала, и т.д. Это, своего рода, проверка себя. 33 объекта такие паспорта уже получили, - поясняет министр.

Причем, по его мнению, в том случае, если губернатор разрешит открыть фитнес-клубы для массового посещения уже сейчас, а их руководство поймет, что оно не готово выполнить все условия, то они могут дождаться полного снятия запрета. Проблема теперь в другом - некоторые представители отрасли стали высказывать пожелания, чтобы сроки начала работы отодвинули хотя бы на сентябрь, так как в противном случае с них возьмут за август полную арендную плату и тогда они окажутся в серьезном «минусе».

Кстати, на сегодняшний день никаких данных, сколько тренажерных залов прекратили свою работу за период вынужденного простоя. Узнать это можно будет только после того, как им разрешат открыться.

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