Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 7 августа 2020: больницы готовятся к открытию

На следующей недели в крае начнут возобновлять плановую медпомощь. Фото: Олег УКЛАДОВ

С каждым днем число заболевших коронавирусом в Алтайском крае снижается. Уже несколько дней количество выявленных случаев не поднимается выше 100. За минувшие сутки в регионе выявили 92 новых случая инфицирования.

Всего на сегодняшний день в крае 9714 заболевших коронавирусом. В данный момент проходят лечение – 1704 человека, из них в госпиталях находятся 896 пациентов, амбулаторное лечение получают 808 пациентов.

Данные на 23:00 6 августа. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

За минувшие сутки в Алтайском крае скончались пять человек с коронавирусом. Двое из них скончались от COVID-19, в трех случаях установлены иные причины смерти.

По данным регионального оперштаба, за весь период пандемии в крае умерли 2369 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. COVID-19 стал причиной летального исхода в 94 случаях, по иным причинам смерть наступила у 139 человек, на экспертизе в данный момент находятся еще три случая.

Выписались 162 пациента, которые ранее были инфицированы коронавирусом. Общее число выздоровевших составило 7774.

Данные на 23:00 6 августа. Фото: Оперштаб АК

С 7 августа министерство здравоохранения Алтайского края планирует открыть более 40 ЦРБ в районах и городах края. Поэтапно в них будут возобновлять плановую медицинскую помощь. Сейчас проверяют готовность больниц и поликлиник к открытию. Плановую помощь поэтапно начнут возобновлять со следующей недели, что позволяет сделать снижение роста заболеваемости.

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