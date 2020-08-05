2020-08-05T14:30:15+03:00
Общество

«Просто я самоделкин»: житель Алтайского края своими руками собрал 4 автомобиля и 2 трактора

Свой первый микроавтобус Юрий Журавлев создал еще в 1985 году
Татьяна Гейнрих
Поделиться:
Автомобиль "Глория"Автомобиль "Глория"
Изменить размер текста:

«Просто я самоделкин» – так житель села Кулунда Юрий Журавлев объясняет свою тягу к мастерству. На его счету уже четыре сконструированных автомобиля, два трактора, несколько станков и десятки других вещей, сделанных своими руками.

Несуществующий автомобиль

Свой первый микроавтобус он создал еще в 1985 году. Тогда таких машин в принципе не было. Не раз ГАИшников это настораживало. Просили документы на транспорт, а где их взять? Ведь машина самодельная. Чтобы поставить ее на учет, нужно было дать имя. Юрий назвал свою любимицу Глория – просто это имя ему приглянулось. С тех пор он переделал ее полностью уже четыре раза, однако название остается неизменным.

«Рожден изобретать»

По словам Юрия Журалева, все нужные навыки он получил еще на кружках юного техника в школьные годы, а любовь к машинам передалась ему по наследству.

– Ну и еще я, наверное, был рожден что-то изобретать. А машины любил с детства. Мой отец был шофер, брат - шофер, я - шофер, – рассказывает Юрий.

С каждым новым изобретением самоделкин набирался опыта, а его гараж расширялся. Ведь в строительстве тоже он мастак – сам построил дом для своей семьи и гараж для Глории. Все, что нужно для хозяйства, он может сделать своими руками. Так, трактор для вспашки огорода и уборки снега он тоже «слепил» сам. Назвал его Лунтиком из-за положения фар и фиолетового цвета.

Трактор "Лунтик"

Трактор "Лунтик"

– Мне просто нравится заниматься этим делом. Я делают это не на продажу, а чисто для души. Были изобретения, которые пришлось продать, но не ради наживы, а лишь потому, что назревал новый проект, и мне нужны были деньги, – объясняет Журавлев.

Материалы, детали мастер находит повсюду: в магазинах, на свалке, в металлоломе.

Авторский дизайн

К делу Юрий Журавлев подходит творчески. Свои машины он украшает различными декоративными элементами из стеклопластика.

– Я не люблю, когда все одинаково. Не то чтобы я стараюсь выделиться из толпы, просто мне нравится оригинальность. Именно такого, как у меня, нет ни у кого, - поясняет он.

Своей любовью к автотехнике Юрий заразил все семейство. Его сын все детство возился с отцом в гараже, а теперь работает дальнобойщикам. 15-летний внук тоже идет по стопам деда и сейчас собирается учиться на механика.

Журавлев ведет Youtube-канал, на котором уже больше 7 тысяч подписчиков. Делиться своими находками не жалко, ведь ему в голову постоянно приходят новые идеи.

– Вот думаю, то ли третий трактор начать делать – сказал Журавлев во время беседы с «Комсомолской».

Такой вот он, неугомонный самоделкин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Игрушки для взрослых: барнаулец продает коллекцию моделей автомобилей за 155 тысяч рублей

Чтобы собрать автомобиль ЗИС-110, пришлось купить 120 журналов с деталями и потратить больше 40 тыс. рублей (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поздравления с Днем спасателя 2020
В России День спасателя отмечают 27 декабря. Эти люди помогают нам в самых сложных, самых экстремальных ситуациях. Они заслужили от нас теплых слов. Так давайте же их произнесем! Мы подготовили красивые поздравления в стихах и прозе
В ОП РФ обсудили ход ликвидации последствий аварии в Норильске
4 августа в Общественной палате РФ прошла рабочая встреча Комиссии по экологии и охране окружающей среды с экспертами и представителями заинтересованных организаций, на которой обсудили ход ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Норильске
Новости 24
Алтайская пенсионерка хотела защитить карту и потеряла более 300 тысяч рублей
ВТБ снижает ставки по ипотеке
Уехал на автомобиле и пропал: в Алтайском крае ищут 27-летнего мужчину
На Алтае опрокинулся погрузчик, пострадал водитель
ВТБ запускает новый формат офисов
Житель Алтайского края зверски избил приятеля и вынес тело на улицу
Ансамбль народного танца АлтГТУ «Сударушка» вышел в финал «Студвесна ONLINE»
Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 5 августа 2020 года составило 231
Курившего в самолете пьяного пассажира сняли с рейса в Барнауле
Владелец турбазы на Алтае, где погибла семья чиновника, ждал вызова на допрос по другому уголовному делу
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 5 августа 2020 года составило 7611
Более 40 человек тушили серьезный пожар в Барнауле
В Заринске финалист программы «Стальное дерево» создает футбольное поле
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 5 августа 2020 года составило 9622
В Барнауле ограничат движение на двух улицах
В Алтайском крае продают усадьбу на полуострове
На одной из улиц Барнаула появился альпиинарий
Шестилетняя девочка выпала из окна 5 этажа в Барнауле
Почти 60% многоквартирных домов в Барнауле готовы к зиме
Алтайский минздрав рассказал, как спастись во время аномальной жары
Алтайские полицейские задержали мужчину за кражу банки молока и огурцов
В Барнауле уже завершили ремонт на 13 дорожных участках
Появился новый мобильный банк для предпринимателей
Число выздоровевших от коронавируса в Алтайском крае на 4 августа 2020 года составило 7477