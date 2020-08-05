«Просто я самоделкин»: житель Алтайского края своими руками собрал 4 автомобиля и 2 трактора
«Просто я самоделкин» – так житель села Кулунда Юрий Журавлев объясняет свою тягу к мастерству. На его счету уже четыре сконструированных автомобиля, два трактора, несколько станков и десятки других вещей, сделанных своими руками.
Несуществующий автомобиль
Свой первый микроавтобус он создал еще в 1985 году. Тогда таких машин в принципе не было. Не раз ГАИшников это настораживало. Просили документы на транспорт, а где их взять? Ведь машина самодельная. Чтобы поставить ее на учет, нужно было дать имя. Юрий назвал свою любимицу Глория – просто это имя ему приглянулось. С тех пор он переделал ее полностью уже четыре раза, однако название остается неизменным.
«Рожден изобретать»
По словам Юрия Журалева, все нужные навыки он получил еще на кружках юного техника в школьные годы, а любовь к машинам передалась ему по наследству.
– Ну и еще я, наверное, был рожден что-то изобретать. А машины любил с детства. Мой отец был шофер, брат - шофер, я - шофер, – рассказывает Юрий.
С каждым новым изобретением самоделкин набирался опыта, а его гараж расширялся. Ведь в строительстве тоже он мастак – сам построил дом для своей семьи и гараж для Глории. Все, что нужно для хозяйства, он может сделать своими руками. Так, трактор для вспашки огорода и уборки снега он тоже «слепил» сам. Назвал его Лунтиком из-за положения фар и фиолетового цвета.
Трактор "Лунтик"
– Мне просто нравится заниматься этим делом. Я делают это не на продажу, а чисто для души. Были изобретения, которые пришлось продать, но не ради наживы, а лишь потому, что назревал новый проект, и мне нужны были деньги, – объясняет Журавлев.
Материалы, детали мастер находит повсюду: в магазинах, на свалке, в металлоломе.
Авторский дизайн
К делу Юрий Журавлев подходит творчески. Свои машины он украшает различными декоративными элементами из стеклопластика.
– Я не люблю, когда все одинаково. Не то чтобы я стараюсь выделиться из толпы, просто мне нравится оригинальность. Именно такого, как у меня, нет ни у кого, - поясняет он.
Своей любовью к автотехнике Юрий заразил все семейство. Его сын все детство возился с отцом в гараже, а теперь работает дальнобойщикам. 15-летний внук тоже идет по стопам деда и сейчас собирается учиться на механика.
Журавлев ведет Youtube-канал, на котором уже больше 7 тысяч подписчиков. Делиться своими находками не жалко, ведь ему в голову постоянно приходят новые идеи.
– Вот думаю, то ли третий трактор начать делать – сказал Журавлев во время беседы с «Комсомолской».
Такой вот он, неугомонный самоделкин.
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ИСТОЧНИК KP.RU