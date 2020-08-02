ТОП-5 необычных случаев в работе ветеринара

Каждый день ветеринары примеряют на себя разные роли – то лекаря, спасая животное, то психолога, успокаивая четырехлапого пациента, то даже телепата, понимая питомца без слов. О самых интересных случаях - в нашей подборке!

Борьба с бордоским догом

В барнаульской ветслужбе врачи говорят, что их профессия крайне опасна. Животные вполне могут покалечить. Ветврач Анастасия Солоненко уже привыкла обрабатывать свои царапины чуть ли не каждый день, но недавно пришлось иметь дело с особо буйным пациентом.

– Пытались взять кровь на анализ у бордоского дога, а он нас, семь человек, просто раскидывал за две секунды. Минут 30 с ним боролись, в итоге удалось всемером сесть на него, – рассказывает Анастасия.

Баран-донор

В отличие от буйного бордоского дога, барашек в ветеринарии Смоленского района сдает кровь регулярно и практически добровольно. В лаборатории он носит должность почетного донора. Из собранного материала делают особую лабораторную сыворотку, которую используют для различных диагностик.

Консилиум перед родами козы

Однажды в барнаульскую ветслужбу привезли на роды козу. Ей нужно было сделать кесарево сечение, она не могла сама разродиться. Козленок неправильно шел. Анастасия Солоненко рассказывает, что раньше ей не приходилось делать таких операций. Собрали врачебный консилиум. В итоге роды прошли успешно, на свет появился один маленький козленок.

Одна такса-мать и 12 щенят

Самые невероятные роды в барнаульской клинике были у таксы. Собака-героиня родила целых 12 щенят! Конечно, тут тоже не обошлось без помощи ветеринаров, которые сделали ей кесарево сечение. Никто не ожидал, что приплод будет такой большой.

– Собака не могла ощениться, мы все доставали, доставали. У каждого медработника уже в руках было по щенку. Мы их выхаживали, как детей, делали им массаж сердца, искусственное дыхание. Собака была бедная и счастливая, – вспоминает Анастасия Солоненко.

Хозяева не верили, что этот весь детский сад – от их одной их любимицы. Думали, что ветеринары что-то перепутали и выносят им чужих щенков. Врачи рассказали им, как прикладывать щенков к собаке, как ухаживать за швами и помогать молодой матери.

Сращивали челюсть жеребцу

Начальник управления ветеринарии в Смоленском районе Алексей Герасименко рассказывает, что однажды у них тоже произошел беспрецедентный случай. Жеребец сломал челюсть. С таким местные ветеринарные хирурги никогда не сталкивались. Но ничего – справились. Поставили коню скобы, сращивали кость. В итоге животное сейчас здравствует и жует жвачку.

Такая профессия ветеринара – местами творческая, временами опасная, но по-настоящему любимая.

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