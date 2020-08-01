Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 2 августа 2020: число новых случаев с каждым днем уменьшается

За минувшие сутки в Алтайском крае выявили еще 108 человек, заболевших коронавирусом. Общее число инфицированных составило 9217, в том числе 875 детей в возрасте до 17 лет включительно.

Данные на 23:00 1 августа. Фото: https://yandex.ru/covid19/stat

Новые случаи инфицирования зафиксировали в следующих городах и районах: Барнаул – 54, Бийск и Рубцовск – по восемь, Камень-на-Оби – пять, Заринск – четыре, Михайловский и Курьинский районы – по три инфицированных, Белокуриха, Бийский, Егорьевский, Заринский и Троицкий районы – по два, Тюменцевский, Усть-Калманский, Целинный, Алтайский, Волчихинский, Завьяловский, Ключевский, Косихинский, Мамонтовский, Павловский, Первомайский, Смоленский и Советский районы – по одному случаю.

Данные на 23:00 1 августа. Фото: оперштаб АК

Из общего числа заболевших 160 случаев – завозные, 4806 случаев – по контакту с ранее заболевшими, в 1902 случаях коронавирус выявили у больных внебольничной пневмонией, в 3132 – у заболевших ОРВИ, в 4 090 случаях – бессимптомное течение.

Также за минувшие сутки зарегистрировано четыре смертельных случая, один из них - от COVID-19. Выздоровело всего 7333 человека, из них за прошедшие сутки из больниц выписались 19 пациентов.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 306 тысяч человек.

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