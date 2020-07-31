2020-07-31T13:48:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Вторая волна коронавируса в Барнауле 2020: будет ли осенью по мнению экспертов

Министр здравоохранения региона рассказал, возможна ли вторая волна коронавируса в Барнауле в 2020 году осенью
Анна Перевощикова
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Министр здравоохранения не исключил такую возможностьМинистр здравоохранения не исключил такую возможностьФото: Олег УКЛАДОВ
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Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае уже перевалило за 9 тысяч. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что ежедневный прирост понемногу снижается: если ранее показатель доходил до 200 человек в день, то теперь на уровне 100. Однако не исключено, что возможна вторая волна коронавируса в Барнауле в 2020 году осенью.

- Вторая волна коронавируса, конечно, возможна, и связано это будет с тем, что постепенно открывается ряд предприятий, увеличивается число контактных лиц в коллективах, - заявил на одной из пресс-конференций министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Однако точно сказать, начнется ли вновь рост заболевших и как следствие вторая волна коронавируса в Барнауле осенью в 2020 году – нельзя. Единственный прогноз, который уверенно озвучил министр – увеличение числа больных в тяжелом состоянии. В настоящее время в ковидных госпиталях лежат 104 пациента, у кого наблюдают тяжелое течение болезни, 27 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

- Это накопительный эффект, длительное нахождение в больнице. Но реанимационных коек у нас достаточно. Всего у нас 279 коек оснащены аппаратами. Ресурсная база есть, - добавил Попов.

Напомним, сейчас в крае зарегистрировано 9109 случаев инфицирования, 7314 пациентов уже выздоровели. На наличие ковида обследовали более 302 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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