Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 1 августа 2020: число заболевших превысило 9 тысяч человек

За минувшие сутки в Барнауле выявили 52 новых случая заболевания коронавирусом. В целом в Алтайском крае число заболевших COVID-19 за сутки увеличилось на 111 человек. Общее число зараженных в настоящее время составляет 9109, сообщает региональный оперштаб. (данные на 23 часа 31 июля)

Кроме Барнаула новые случаи также зафиксировали в других городах и районах края: Рубцовск – 12, Бийск–8, Новоалтайск – 6, Славгород и Волчихинский район – по 4, Михайловский и Топчихинский районы – по 3, Егорьевский, Павловский, Первомайский, Ребрихинский, Тогульский районы – по 2, Заринск, Камень на Оби, ЗАТО Сибирский, Тальменский, Хабарский, Шипуновский, Змеиногорский, Кулундинский и Рубцовский районы – по одному случаю.

Данные на 23 часа 31 июля (фото: https://yandex.ru/covid19/stat)

На сегодняшний день проходят лечение – более 1500 человек, из них в госпиталях находятся 945 пациентов, амбулаторное лечение получают 635 пациентов.

По данным на 31 июля, из общего числа заболевших 160 случаев – завозные, 4722 – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 9109 заболевших: 1 887 – у больных внебольничной пневмонией, 3 132 – у заболевших ОРВИ, в 4 090 случаях – бессимптомное течение.

Данные на 31 июля (фото: оперштаб АК)

Тяжелобольных – 104, на аппарате – 27. Всего выздоровело 7314 человек, из них за прошедшие сутки – 156 пациентов.

Скончались за весь период пандемии 215 человек с коронавирусом. Из-за COVID-19 – 87 человека, иные причины смерти – 125 человек; на экспертизе – 3 случая.

Всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 300 тыс. человек.

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