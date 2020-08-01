Советы опытной дачницы: как продлить плодоношение огурцов на алтайской даче

Последнее время в Алтайском крае установилась туманная и дождливая погода, которую не очень любят огурцы. Из-за августовских холодных ночей на растениях выпадает обильная роса. Они прекращают расти, а плети начинают отмирать. Как продлить их плодоношение, рассказала барнаульская дачница с 30-летним стажем, автор блога «Дачный дневник пенсионерки» и ютюб-канала «Моя цветущая дача» Елена Медведникова.

Батареи для огурцов

Огурчики, которые растут в открытом грунте, нужно обязательно укрыть.

– И теплее будет нашим огурчикам, и роса не будет им вредить. А под укрытие можно положить наполненные водой пятилитровые бутылки, – говорит Елена.

Бутылки играют роль неких батарей. За день они нагреваются, а ночью будут медленно отдавать тепло.

Органические подкормки

Органические подкормки тоже позволяют сохранить тепло в почве. Больше всего огурцам нравятся травяные настои.

– Все лето обрабатывала их травяным настоем. У меня окопник в огороде растет и крапива рядом в овраге, их и использую. Это самые лучшие травы для подкормки, – советует Елена.

Когда такие растворы попадают в почву, микроорганизмы тут же начинают перерабатывать эту органику. За счет этого и происходит небольшой разогрев почвы.

Зола

В прохладные времена растения спасет калий. Здесь «на обед» огурцам подойдет зола. Нужно взять три стакана на ведро воды. Иногда такие подкормки можно совмещать с травяными настоями, но не очень часто. Баловать растения лучше не чаще двух раз в месяц.

Питательный душ для листьев

Когда наступают холодные ночи, корни впитывают питательные вещества хуже. Зато их заменяют листья, которые прекрасно справляются с этой задачей. По словам дачницы, самая простая подкормка по листу – это раствор мочевины. Еще один хороший вариант – янтарная кислота

Собирай чаще – получай больше

Чтобы огурцы радовали дачников новыми завязями, нужно собирай урожай как можно чаще. Как минимум, через день или даже чаще. Очень вредно оставлять на кустах перезревшие плоды. Они не дают дорогу молодым, забирая у растения все питательные вещества.

С помощью таких нехитрых приемов огурцы растут до конца лета.

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