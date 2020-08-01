2020-07-31T18:58:31+03:00
Общество

Вновь настоящее лето: синоптики рассказали о погоде на выходных в Алтайском крае

Воздух прогреется до +29 градусов
Константин Санталов
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У фонтана.У фонтана.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В ночь на 1 августа местами по востоку Алтайского края сохранятся кратковременные дожди. Однако уже с утра районы региона будут находиться под влиянием антициклона. С его приходом установится спокойная погода, осадков не ожидается. Об этом в беседе с “Комсомольской Правдой” рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского ЦГМС Людмила Сырых.

С каждым днем температура воздуха в Алтайском крае будет повышаться на один градус. В ближайшие дни в регионе заметно потеплеет.

Погода в субботу, 1 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +10...+15 градусов, местами по северу и в предгорьях до +5 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с, сообщает алтайский ЦГМС.

В краевой столице ночью будет +11...+13 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Днем в первый день августа в Алтайском крае воздух прогреется до +24...+29 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +25...+27 градусов. Преимущественно без осадков. Преимущественно без осадков.

Погода в воскресенье, 2 августа

Ночью в регионе температура воздуха составит +10...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью будет +12...+14 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Днем 2 августа в Алтайском крае воздух прогреется до +25...+30 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем температура воздуха составит +26...+28 градуса. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели потепление продолжится. При этом временами возможны кратковременные дожди.

– Можно сказать, что теплая летняя погода еще придет к нам в регион, – резюмировала Людмила Сырых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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