Почему ветврачам рекомендовались револьверы

В первое воскресенье августа (в 2020 году выпадает на 2 августа – прим. ред.) ветеринарные врачи Алтайского края отмечают профессиональный праздник. «Комсомолка» решила вспомнить о самых ярких моментах из истории развития ветслужбы.

Сквозь тернии

Ветеринарная служба в Сибири зарождалась сквозь тернии. Представьте себе, в конце 19-го - начале 20 века большую территорию Алтайского округа обслуживало всего от 15 до 20 ветеринарных врачей. При этом скота у местного населения было в три раза больше, чем в других регионах России! Плюс ежегодно торговцы гнали тысячи голов из соседних Монголии и Казахстана через Алтайский округ в Томск и центральную часть России.

В Алтайском государственном архиве хранятся личные дела 36 ветеринарных врачей и фельдшеров, служивших на территории современного Алтайского края с 1899 года. И там есть интересные подробности.

Погони во время чумы

В 1908 году в Змеиногорском уезде возникла угроза заноса чумы из соседней Семипалатинской области. В этот регион было срочно командировано несколько ветеринарных врачей, в том числе коллежский советник, сверхштатный ветеринар Виктор Павлович Иванов. По архивным документам понятно, что его ценили, повышали жалование, между тем имелись и нарекания. Ветеринарный инспектор Бельский потом сделал ему ряд замечаний.

Из документа, найденного в архиве: «Вам было известно, что скот некоторых киргизов при прохождении через урочище Терес-Булак в местности Чимамбай находился в соприкосновении с убитым в этом районе чумным скотом. По требованию пристава Конобасова вы и Бекетаев совершали даже поездку в погоню за скотом. Но затем, не доехав несколько верст до самого места стоянки кочевавшего аила, вы не пожелали ехать далее. Ввиду вашего отказа пристав просил Бекетова поехать с ним далее для освидетельствования скота указанного киргиза, но вы и Бекетаева уговорили не ехать. Предлагаю вам в будущем не повторять подобных неправильных действий. Иначе понесете наказание вплоть до увольнения».

Почему ветеринарам били окна

Местные жители из-за противочумных и других мероприятий долго относились в ветврачам с неприязнью. Так, в 1914 году временно командированный ветеринарный фельдшер Ефим Лукич Долгополов писал Томскому губернскому ветеринарному инспектору: «Честь имею покорнейше просить Ваше Высокородие, не найдете ли возможным перевести мою квартиру в другое село Ребрихинского участка ввиду дороговизны жизни в селе Ребриха. Все продукты дороги, к тому же купить негде, так как крестьяне совсем не хотят продавать. Все население относится к ветеринарному персоналу враждебно. Неоднократно были угрозы выбить окна. Стараются притеснять при каждом случае. Конечно, негативное отношение крестьян к ветеринарному персоналу сложилось не просто так. Дело в том, что изначально врачи посылались на место именно для ликвидации эпидемий. Из-за недостатков кадров и медикаментов основным средством борьбы с болезнями было уничтожение больного скота. Для самообороны ветеринарным врачам разрешалось и даже рекомендовалось носить с собой револьвер.

Будни ветврача Егорова

В 1914-м году ветеринарный врач Константин Григорьевич Егоров в докладной записке в Барнаульскую городскую управу сообщает: «Я ежедневно бываю на городской ветеринарно-санитарной станции по смотру привозного мяса. Провожу статистику убоя на скотобойне и осмотра мясных туш. В среднем в день приходится осматривать 255 туш! По правилам скотобойни выдаю квитанции процентного сбора скотопромышленников, веду отчетность по этому поводу, присутствую на городской станции. Кроме перечисленных мною обязанностей, у меня прибавилась обязанность исследовать почти ежедневно собак, покусавших местных обывателей, и давать заключение, очень важное для пострадавших, здорово ли животное или заболело бешенством …

Кроме ежедневных и беспрерывных разъездов по службе, мне приходится исполнять канцелярские обязанности: писать годовые и ежемесячные отчеты в Управу, ветеринарному инспектору, в Контрольную палату, выдавать свидетельства для отправки людей, покусанных бешеными животными, закупать лично хозяйственные предметы для скотобойни и изоляционного двора, писать уведомления в полицейские участки об осмотре собак, причем все деловые бумаги я развожу сам, так как не имею в своем распоряжении никакого помощника».

«Абсолютно аполитичен, служу делу»

Мало кто из командированных врачей надолго задерживался в Сибири. Оно и понятно: климатические условия жесткие, транспортной сообщение плохое, работы много. Только представьте себе, если ветеринар ранился, вскрывая труп бешеного животного, ему приходилось ехать в Томск. При этом некоторые ветеринарные врачи посвятили алтайской службе большую часть своей сознательной жизни.

Когда в 1920-м году был арестован ветеринарный врач Алексей Соколов, он написал, что уже пережил троекратную смену власти, что абсолютно аполитичен и служит прежде всего делу ветеринарной медицины.

При подготовке использованы материалы из книги «Ветеринария Алтая», вышедшей к 75-летнему юбилею службы, тиражом в 700 экземпляров.

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