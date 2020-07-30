Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 31 июля 2020: третье место по Сибири по летальности

Уже больше семи тысяч человек выздоровели от коронавируса в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае продолжает снижать темпы прироста. Последние новости на 31 июля 2020 года сообщают о 105 новых случаях заражения.

При этом выписку получили сразу 225 пациентов (общее число вылеченных – 7158). Из вновь выявленных на краевую столицу приходится 39 случаев, на втором месте Бийск – 22 человека. На остальных территориях отмечаются единичные случаи. К примеру, в Рубцовске – шесть, а в Новоалтайске и Тальменском районе – по пять. В ковидных госпиталях остаются 975 человек. Еще 654 находятся на амбулаторном лечении. На самоизоляции под наблюдением медиков - 2348 человек.

Данные на 23.00 30 июля 2020 года (фото: yandex.ru/covid19/)

- Тяжелобольных – 103, на аппарате искусственной вентиляции легких – 28, - сообщают в оперштабе региона.

По информации источника, на сегодняшний день Алтайский край уверенно сохраняет третью позицию среди регионов СФО с наименьшей долей летальности пациентов с COVID-19. Согласно статистическим данным за неделю с 24 по 30 июля коэффициент летальности в крае остался на том же уровне (0,73%). Это при том, что за данный период был зарегистрирован еще 891 случай заражения и семь смертей от ковида.

Данные на 23.00 30 июля 2020 года (фото: оперштаб АК)

Самый низкий показатель, ожидаемо, в Республике Алтай – всего 0,20%. За прошлую неделю было всего две гибели пациентов с коронавирусом. А вот самые большие показатели в Красноярском крае (2,50%) и Новосибирской области (2,41%). Причем они лидируют не только по Сибири, но и по России.

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