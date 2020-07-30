2020-07-30T08:52:21+03:00
Экономика

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадок

Как барнаульской компании удалось пережить кризис и наверстать упущенное
Поделиться:
«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадок«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадокФото: из архива компании
Изменить размер текста:

Пандемия начинает идти на спад. Однако, о ее завершении речи пока что точно не идёт. Бизнесменам, которым удалось остаться на плаву, пришлось осваивать новые реальности и приспосабливаться под новые условия «игры». Одна из таких компаний – «Игрострой», занимающаяся изготовлением детских игровых и спортивных площадок, а также различного оборудования для благоустройства города. Руководитель предприятия Роман Эбелинг поделился опытом работы в период пандемии.

- Роман, сначала расскажите немного о своей компании - почему в свое время выбрали именно это направление бизнеса?

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадок Фото: из архива компании

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадокФото: из архива компании

- Мы долгое время занимались производством различных металлоизделий, оборудования для разных сфер. Однажды наши заказчики сами подсказали дальнейший путь развития - попросили сделать изделия для детских и спортивных площадок. Инженерный отдел был готов попробовать новые разработки и мы сделали первую продукцию, она устроила заказчиков, а дальше начали выполнять все новые и новые заказы. Объем рынка оказался достаточно ёмким, так как в наших дворах еще очень много старых небезопасных площадок. И новое строительство также использует большое количество изделий благоустройства.

- Пришлось ли закрывать производство из-за коронавируса?

- Да, но ненадолго. В начале апреля на неделю мы остановили производство и распустили людей по домам, продолжая платить им заработную плату. Но вскоре, по распоряжению губернатора Алтайского края, мы вновь смогли снова запуститься. Штат у нас небольшой. Людей, к счастью, мы не сокращали. Но знаю, что некоторые из наших подрядчиков переводили своих сотрудников на неполную рабочую неделю, естественно, с сокращением заработных плат и ставок.

- Как ваши сотрудники отнеслись к работе в пандемию? Не было ли тех, кто отказывался работать?

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадок Фото: из архива компании

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадокФото: из архива компании

- Как только все началось, мы устроили собрание и вынесли на обсуждение вопрос работать или нет. Коллектив однозначно принял решение, что в такие непростые времена продолжать работать гораздо лучше. Это было единое мнение. После этого мы приняли соответствующие меры предосторожности, безопасности, защиты и продолжили работать. Был еще один важный фактор - мы работаем с крупными застройщиками, поэтому не могли сорвать сроки производства нашей продукции и подвести своих клиентов

- Слабых кризис губит, сильным - открывает новые возможности. Для вас коронакризис обернулся чем-нибудь положительным?

- Да, соглашусь, что кризис – это время возможностей. Но только для тех, кто это видит и понимает. Мы постарались использовать происходящие изменения максимально с пользой для своей компании. Где-то это получилось, где-то нет. Например, удалось договориться о более лучших условиях с поставщиками некоторых комплектующих. Но, с другой стороны, эта «турбулентность» привела к большей изменчивости цен на основное сырье. Например, стоимость металла поднималась и опускалась несколько раз за неделю. К плюсам также можно отнести полученные субсидии в Алтайском центре «Мой бизнес». Это очень своевременная поддержка бизнеса в столь непростые времена.

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадок Фото: из архива компании

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадокФото: из архива компании

Пакет документов был минимальный, приняли всё в течение одного дня через удаленные системы связи, рассмотрение заявок заняло не более 5 дней. Нам было одобрено 2 меры поддержки: сертификация продукции и услуга по содействию в размещении на электронных торговых площадках. Большая благодарность работникам Алтайского центра «Мой бизнес» за быстроту, простоту и эффективность оказываемой поддержки. Надеемся, что в будущем пакет мер поддержки будет расширен. В целом для нашей производственной компании случившаяся пандемия, думаю, пойдет в плюс, а не минус.

- Сейчас пандемия идёт на спад. Что касаемо производства - оно полностью восстановлено? На какие объемы вы сейчас вышли – они больше или меньше, чем до коронакризиса?

- Сейчас самый разгар сезона по обновлению детского игрового оборудования на дворовых территориях, в парках и детских садах, поэтому наше производство полностью загружено. Провал заказов пришелся на апрель-май, сейчас объемы восстановились примерно на тот же уровень, что и годом ранее. В целом по году мы ожидаем небольшого снижения объемов производства. Но, признаюсь честно, есть надежда, что этого не случится, возможно, даже произойдет наоборот, увеличение производства – это, прежде всего, будет зависеть от тех решений, которые принимаются сейчас в правительстве. Если им удастся оперативно помочь в развитии экономики страны, в частности с увеличением спроса, то это поможет всем предпринимателям и бизнесу и производственникам.

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадок Фото: из архива компании

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадокФото: из архива компании

- Куда, в какие регионы и страны вы продаете свое оборудование? Как на этом сказался кризис?

- Основным рынком сбыта для нас является Сибирский федеральный округ. Бывают клиенты из Казахстана, Забайкалья, Якутии, Владивостока. Для отправки своей продукции используем автотранспорт, с ним были перебои весной, особенно в направлении Казахстана. На данный момент перевозки осуществляются в стандартном режиме – перебоев или срыва сроков нет.

- Как вы считаете, чего не хватает Барнаулу для преображения городского пространства?

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадок Фото: из архива компании

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадокФото: из архива компании

- При современном трафике, темпе жизни краевой столице явно не хватает курданёров - так называемых мини-садов, где человек может отвлечься и отдохнуть от суеты. Да, у нас есть пешеходная улица, Нагорный парк, но всё это большие проекты, для массового скопления людей. А малых благоустроенных пространств, украшающих наш город, очень мало. Мы с удовольствием приняли бы участие в каком-нибудь подобном пилотном проекте, если он будет реализовываться в Барнауле.

Справка КП

Компания «Игрострой» была создана в 2017 году. В прошлом 2019 году нами было выпущено более 350 единиц различного детского игрового и спортивного оборудования и элементов благоустройства.

#малыйбизнесвлицах

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Молодежный форум АТР на Алтае впервые пройдет в режиме онлайн
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 30 июля 2020 года составило 8998
В Барнауле раньше установленного срока стали возвращать горячую воду
«Ростелеком» подарил рабочие тетради барнаульскому центру профориентации
Женщина, сбившая 6-летнего ребенка, отказывается признавать вину
Грузовик перевернул маршрутку в Барнауле
Участок улицы Пролетарской закроют на месяц
Трехлетний ребенок выпал из окна детского сада на Алтае
Бывшая жена участника драки на Старом базаре пожаловалась на травлю их семьи
Барнаулец похитил телефон у беспомощного человека
После смертельной драки у Старого базара на улице установят камеры
Предпринимателей зовут на международную выставку франшиз
24 детских поликлиники капитально отремонтируют в Алтайском крае
ВТБ узнал, сколько россиян планируют провести свой отпуск за границей
На Алтае разыскивают подозреваемого в смерти человека
В Барнауле запретят остановку рядом с памятником на Куете
В Алтайском крае в два раза выросло количество стобалльников по ЕГЭ
Объем кредитования Россельхозбанком сезонных работ увеличился на четверть, более 40% кредитных средств на сезонные работы выданы по льготной ставке
МЧС предупреждает: на Алтай надвигаются дожди и сильный ветер
Алтайский губернатор прокомментировал резонансное убийство на Старом базаре