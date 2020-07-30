«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадок

Пандемия начинает идти на спад. Однако, о ее завершении речи пока что точно не идёт. Бизнесменам, которым удалось остаться на плаву, пришлось осваивать новые реальности и приспосабливаться под новые условия «игры». Одна из таких компаний – «Игрострой», занимающаяся изготовлением детских игровых и спортивных площадок, а также различного оборудования для благоустройства города. Руководитель предприятия Роман Эбелинг поделился опытом работы в период пандемии.

- Роман, сначала расскажите немного о своей компании - почему в свое время выбрали именно это направление бизнеса?

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадокФото: из архива компании

- Мы долгое время занимались производством различных металлоизделий, оборудования для разных сфер. Однажды наши заказчики сами подсказали дальнейший путь развития - попросили сделать изделия для детских и спортивных площадок. Инженерный отдел был готов попробовать новые разработки и мы сделали первую продукцию, она устроила заказчиков, а дальше начали выполнять все новые и новые заказы. Объем рынка оказался достаточно ёмким, так как в наших дворах еще очень много старых небезопасных площадок. И новое строительство также использует большое количество изделий благоустройства.

- Пришлось ли закрывать производство из-за коронавируса?

- Да, но ненадолго. В начале апреля на неделю мы остановили производство и распустили людей по домам, продолжая платить им заработную плату. Но вскоре, по распоряжению губернатора Алтайского края, мы вновь смогли снова запуститься. Штат у нас небольшой. Людей, к счастью, мы не сокращали. Но знаю, что некоторые из наших подрядчиков переводили своих сотрудников на неполную рабочую неделю, естественно, с сокращением заработных плат и ставок.

- Как ваши сотрудники отнеслись к работе в пандемию? Не было ли тех, кто отказывался работать?

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадокФото: из архива компании

- Как только все началось, мы устроили собрание и вынесли на обсуждение вопрос работать или нет. Коллектив однозначно принял решение, что в такие непростые времена продолжать работать гораздо лучше. Это было единое мнение. После этого мы приняли соответствующие меры предосторожности, безопасности, защиты и продолжили работать. Был еще один важный фактор - мы работаем с крупными застройщиками, поэтому не могли сорвать сроки производства нашей продукции и подвести своих клиентов

- Слабых кризис губит, сильным - открывает новые возможности. Для вас коронакризис обернулся чем-нибудь положительным?

- Да, соглашусь, что кризис – это время возможностей. Но только для тех, кто это видит и понимает. Мы постарались использовать происходящие изменения максимально с пользой для своей компании. Где-то это получилось, где-то нет. Например, удалось договориться о более лучших условиях с поставщиками некоторых комплектующих. Но, с другой стороны, эта «турбулентность» привела к большей изменчивости цен на основное сырье. Например, стоимость металла поднималась и опускалась несколько раз за неделю. К плюсам также можно отнести полученные субсидии в Алтайском центре «Мой бизнес». Это очень своевременная поддержка бизнеса в столь непростые времена.

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадокФото: из архива компании

Пакет документов был минимальный, приняли всё в течение одного дня через удаленные системы связи, рассмотрение заявок заняло не более 5 дней. Нам было одобрено 2 меры поддержки: сертификация продукции и услуга по содействию в размещении на электронных торговых площадках. Большая благодарность работникам Алтайского центра «Мой бизнес» за быстроту, простоту и эффективность оказываемой поддержки. Надеемся, что в будущем пакет мер поддержки будет расширен. В целом для нашей производственной компании случившаяся пандемия, думаю, пойдет в плюс, а не минус.

- Сейчас пандемия идёт на спад. Что касаемо производства - оно полностью восстановлено? На какие объемы вы сейчас вышли – они больше или меньше, чем до коронакризиса?

- Сейчас самый разгар сезона по обновлению детского игрового оборудования на дворовых территориях, в парках и детских садах, поэтому наше производство полностью загружено. Провал заказов пришелся на апрель-май, сейчас объемы восстановились примерно на тот же уровень, что и годом ранее. В целом по году мы ожидаем небольшого снижения объемов производства. Но, признаюсь честно, есть надежда, что этого не случится, возможно, даже произойдет наоборот, увеличение производства – это, прежде всего, будет зависеть от тех решений, которые принимаются сейчас в правительстве. Если им удастся оперативно помочь в развитии экономики страны, в частности с увеличением спроса, то это поможет всем предпринимателям и бизнесу и производственникам.

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадокФото: из архива компании

- Куда, в какие регионы и страны вы продаете свое оборудование? Как на этом сказался кризис?

- Основным рынком сбыта для нас является Сибирский федеральный округ. Бывают клиенты из Казахстана, Забайкалья, Якутии, Владивостока. Для отправки своей продукции используем автотранспорт, с ним были перебои весной, особенно в направлении Казахстана. На данный момент перевозки осуществляются в стандартном режиме – перебоев или срыва сроков нет.

- Как вы считаете, чего не хватает Барнаулу для преображения городского пространства?

«Игра» в период пандемии: что стало с бизнесом по изготовлению детских площадокФото: из архива компании

- При современном трафике, темпе жизни краевой столице явно не хватает курданёров - так называемых мини-садов, где человек может отвлечься и отдохнуть от суеты. Да, у нас есть пешеходная улица, Нагорный парк, но всё это большие проекты, для массового скопления людей. А малых благоустроенных пространств, украшающих наш город, очень мало. Мы с удовольствием приняли бы участие в каком-нибудь подобном пилотном проекте, если он будет реализовываться в Барнауле.

Справка КП

Компания «Игрострой» была создана в 2017 году. В прошлом 2019 году нами было выпущено более 350 единиц различного детского игрового и спортивного оборудования и элементов благоустройства.

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