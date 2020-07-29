Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 30 июля 2020: Ждем открытия спортзалов

Согласно последним новостям о ситуации с коронавирусом в Алтайском крае по состоянию на 30 июля 2020 года, число выявленных заболевших продолжает сокращаться. Только за минувшие сутки было выявлено 107 инфицированных. Это на 14 человек меньше, чем сутки ранее.

При этом смертность остается примерно на прежнем уровне, за сутки скончались пять человек, два случая прямо связаны с ковидом. Сейчас в больницах находятся 988 человек, 110 из них в тяжелом состоянии, 30 человек на аппарате ИВЛ.

Информация о коронавирусе на 23.00 29 июля. Источник: Яндекс

- Всего выздоровело 6 933 человека, из них за прошедшие сутки выздоровело 160 пациентов – почти в 1,5 раза больше, чем заболело за это же время. За весь период скончалось 204 человека (за прошедшие сутки – 5 человек, 2 – от COVID-19, 3 – по иной причине смерти); от короновирусной инфекции всего скончалось 84 человека, по иным причинам смерти – 117 человек; на экспертизе – 3 человека, - сообщает оперативный штаб.

Динамика дает надежду на то, что в скором времени можно будет начать очередные послабления. В частности могут открыть спортзалы, об этом сообщил министр спорта Алексей Перфильев. По его словам, возможно, они заработают уже в день физкультурника, 8 августа.