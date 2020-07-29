Роман Канбаров: как кофейный бизнес стал делом жизни..

Телеканал "Толк" продолжает серию роликов о малом и среднем бизнесе. Проект, запущенный по инициативе Алтайского фонда малого и среднего предпринимательства, – о личных бизнес-историях барнаульцев

В этом выпуске рассказываем историю бизнес-пути сети кофеен "Ренуар" от основателя Романа Канбарова. Почему важно любить свое дело, как преодолевать трудности и почему кофейное дело – не про деньги?