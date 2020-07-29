2020-07-29T11:19:05+03:00
Экономика

Экспортный акселератор: алтайским бизнесменам помогут выйти на международный рынок

Заявку на участие в программе подать можно уже сегодня
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Экспортный акселератор: алтайским бизнесменам помогут выйти на международный рынок..

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Алтайским предпринимателям помогут выйти на международный рынок. В крае запускают экспортный акселератор - это проект, направленный на продвижение местных товаров за пределами региона и даже страны. Заявку на участие в программе подать можно уже сегодня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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