Экспортный акселератор: алтайским бизнесменам помогут выйти на международный рынок
Заявку на участие в программе подать можно уже сегодня
Экспортный акселератор: алтайским бизнесменам помогут выйти на международный рынок..
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Алтайским предпринимателям помогут выйти на международный рынок. В крае запускают экспортный акселератор - это проект, направленный на продвижение местных товаров за пределами региона и даже страны. Заявку на участие в программе подать можно уже сегодня.
ИСТОЧНИК KP.RU