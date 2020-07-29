Барнаулец забыл полмиллиона в продуктовой тележке

Забыть в магазине бужмажник, в котором лежит полмиллиона рублей, кажется немыслимым, но для барнаульца Алексея Маничева это оказалось грустной реальностью. Как рассказывает его жена Марина, в этот день он продал автомобиль и заехал магазин.

Самая дорогая тележка в «Ашане»

– Обычно он всегда бумажник кладет в пакет. А здесь положил сначала кошелек в тележку, а сверху пакеты из «Ашана», – рассказывает Марина.

В итоге пакеты с продуктами он положил в машину, а кошелек с огромной суммой и всеми документами остался в тележке на парковке. Наверняка тут сыграла роль накопленная усталость и стресс.

– Я вот думаю, это насколько надо быть замороченным, чтобы продать автомобиль и в этот же день забыть свой кошелек с огромной суммой и всеми важными документами в тележке?! Честно, у меня не укладывается в голове данная ситуация, при том, что мой муж очень внимательный, Хотя в последнее время он много работал…– пишет Марина на странице в своем Instagram.

shu_marina Забыть ПОЛМИЛЛИОНА в тележке Ашана! Когда я была маленькой ,мы с родителями поехали на берег Оби. Это был обычный солнечный день ,я как всегда купалась, возилась в песке и чисто случайно откапала золотой перстень...

Бумажник нашли сразу несколько человек

Алексей не сразу заметил пропажу, спохватился только утром, когда начал искать бумажник. Надеясь на помощь и добросовестность местных жителей, он выставил объявление в одном из барнаульский пабликов. И в первый же час его телефон стал разрываться от звонков: «Нашли! Отдадим за пять тысяч». Нашлось немало тех, кто захотел подзаработать на чужом горе. К тому же, тот, кто хотел бы вернуть находку, сделал бы это сразу – в бумажнике был паспорт, загранник и водительские права. Найти хозяина не составило бы труда. Полиция тоже не помогла.

– В полиции он весь день сидел. Они и камеры смотрели, и сотрудников опрашивали, но полицейских больше интересовало, откуда у него такие деньги. У нас такие дела никому неинтересны, их мало расследуют, – говорит Марина.

По видеонаблюдению не удалось определить, кто взял деньги, так как он поставил машину далеко от входа, где нет камер.

Деньги с неба падают

Документы Алексей уже все восстановил, а вот на возврат денег они с женой уже не надеются. А кому-то крупно повезло…

– Вот знаете, есть такое выражение: ждать, когда мешок на голову свалится?! Типа не верь и не надейся… А вот кому-то свалился! Представляете?! Это ж как просить то надо было… – недоумевает Марина.

Теперь семья занята заработком потерянной суммы, а где-то сейчас ходит тот счастливчик, для которого деньги упали с неба в «ашановскую» тележку.

Несмотря на то, что эта история хеппи-эндом не кончилась, бывают случаи, когда найденные крупные суммы возвращают хозяину. Так, в 2016 году в Заринске мать-одиночка нашла на лавочке 300 тысяч рублей и вернула их владельцу.

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