Что известно о семье военного, погибшего с женой в ДТП на алтайской трассе

Алексей и Юлия были замечательной парой Фото: с личной страницы "Вконтакте"

В воскресенье, 13 декабря в ДТП на федеральной трассе погибли Алексей и Юлия Савины, молодая семья из ЗАТО Сибирский. На 271 км столкнулись Hyundai Avante и Jeep.

По предварительным данным, 35-летний водитель Hyundai Алексей Савин не справился с управлением и выехал на встречку, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

- Алексей и Юлия были замечательной парой, наш военный городок скорбит, - рассказал «Комсомолке» житель Сибирского Иван Нарыков. - Юля работала в парикмахерской у моей мамы, кропотливо выполняла свою работу, доводила все до мелочей, чтобы все было идеально. О её муже я не смогу много сказать, так как не часто с ним виделся, знаю, что он был офицером первого полка, да и любил своих детей, у мамы был единственным сыном. У них остались двое ребятишек 10 и 14 лет, сегодня должны прилететь их бабушки из Владивостока и Волгограда. Очень тяжелая потеря, для моей мамы Юля была как вторая дочь, она её ещё называла Барби, потому что та была маленькой, аккуратной девочкой.

Знакомые в один голос рассказывают о семье Савиных как о замечательной и очень дружной.

- Ком в горле стоит, слов нет, - поделился с «КП» знакомый семьи по имени Константин. - Отличные энергичные ребята. Юля - супер-парикмахер, мои дети и жена её клиентами были. Супруг – военный, очень перспективный парень. Летом они дачу купили рядом с Сибирским, Юлия её обустраивала. И вчера они поехали в Горный, в том числе, за красивыми камнями для бани… И вот их теперь нет.

- Узнала несколько часов назад о такой ужасной трагедии, - поделилась с корреспондентом «Комсомолки» Елена Варваровская. - Знала очень хорошо и Юлию, и Алексея. Очень хорошие были люди. Искренние и справедливые. Любили жизнь. Добивались своих целей. Все силы и возможности вкладывали в своих детей и их будущее.

- Мальчик - очень отзывчивый и всегда готов помочь, - рассказывает о старшем сыне погибших жительница Сибирского Софья Вишневская. - Как только приехал, сразу со всеми сдружился. Долго на борьбу ходил в Ясном, где они раньше жили, как только приехал, записался и сюда. Девочка младшенькая - очень милая и веселая.

В обсуждениях этой темы в сетях прозвучала грустная фраза: «Если посчитать все смерти на трассе Бийск-Барнаул, наверное, нереальное число, как в военном конфликте…»