Военный с женой погибли в страшном ДТП на Алтае

Скриншот видео из группы Барнаул 22 / vk.com/barneos22

Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе Р-256 (Троицкий район) около 14 часов 13 декабря. На 271 км столкнулись Hyundai Avante и Jeep.

По предварительным данным полиции, водитель 1985 года рождения на автомобиле Hyundai Avante не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с Jeep, которым управлял мужчина 1968 года рождения.

В результате погибли водитель Hyundai и его пассажирка1986 года рождения.

- Оба скончались на месте происшествия. Водителю Jeep оказали медпомощь на месте, - сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Видео аварии выложили очевидцы в паблике Barnaul 22. Сначала они предположили, что в ДТП погибли также дети. Однако это не подтвердилось. В комментарии под видео один из участников паблика сообщил, что погибли его хорошие знакомые.

- Погибли очень хорошие знакомые: парень военный из Сибирского с женой, двое деток осталось, - написал он.

- Только что проехал там, люди еще лежат на обочине, - отметил другой пользователь.