Стали известны предварительные выводы РФС о ставках в «Динамо-Барнаул»

После завершения расследования представители РФС посетят Барнаул (фото: пресс-служба клуба)

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев побывал в офисе Российского футбольного союза, где ему озвучили предварительные выводы по разбирательству о ставках в барнаульском футбольном клубе «Динамо».

- Наша позиция неизменна – мы за честный и чистый спорт. Поэтому игры с допингом и со ставками для нас недопустимы. Встреча в РФС состоялась. Разбирательством ситуации занимается департамент безопасности. Далее информация будет передана в департамент по этике. Уже им будет приниматься окончательное решение о наказаниях, - говорит министр. – К сожалению, факты того, что участвовали в ставках, есть, но на данный момент разбирательство еще идет.

Сейчас, по мнению Алексея Перфильева, самое главное – сделать выводы и заняться образованием юных спортсменов.

- Для нас важно, чтобы в будущем такие ситуации были недопустимы. Они (эти ситуации) иногда возникали у ребят из-за неведения. Они подписывают контракты, но не всегда внимательно читают их. А в этом контракте тоже есть запрет на участие в ставках. Я видел предварительные отчеты – «безопасники» показали две страницы мелким шрифтом, и все это были ставки. Так что это не разовая акция. Люди живут этим. И это только за последний год.

Причем теперь уже не так важно, были ли ставки на свою команду или против нее, на футбол или гольф. Профессиональный спортсмен по кодексу этики не имеет права в принципе делать их.

По предварительным подсчетам, расследование в отношении игроков «Динамо» должно завершиться до марта. Как только все выводы будут сформированы, специалисты Российского футбольного союза приедут в Барнаул, чтобы предоставить итоги разбирательства.

Вся эта информация в последствии будет передана в FIFA и UEFA.

Напомним, сообщение о ставках в «Динамо-Барнаул» появилось в конце ноября. Неизвестный, назвавшийся Иваном Ильиным, сделал массовую рассылку по редакциям алтайских СМИ. В своем письме он обвинил главного тренера команды Александра Суровцева, а также вратаря Даниила Гавиловского и защитников Николая Шинкевича и Максима Полковникова в букмекерских ставках и договорных матчах.

Расследованием занимается РФС, алтайский минспорт, а также непосредственно само «Динамо».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Игроков и тренера барнаульского «Динамо» заподозрили в ставках

На днях аноним разослал по редакциям крупнейших алтайских изданий и телеканалов информацию о том, что в отношении нескольких членов футбольной команды «Динамо-Барнаул» ведется разбирательство – их заподозрили в ставках (подробнее)