Игроков и тренера барнаульского «Динамо» заподозрили в ставках

В договорных матчах подозревают главного тренера и нескольких игроков Фото: предоставлено пресс-службой

На днях аноним разослал по редакциям крупнейших алтайских изданий и телеканалов информацию о том, что в отношении нескольких членов футбольной команды «Динамо-Барнаул» ведется разбирательство – их заподозрили в ставках.

Автор кляузы называет себя Иван Ильин. По его информации, Российский футбольный союз проводит проверку по факту договорных матчей и ставок на проигрыш со стороны барнаульского «Динамо».

- По слухам, уровень <…> просто зашкаливает. В теме поднятия лёгкого бабла оказался замешен главный тренер Александр Суровцев. Помимо него в компании ставочников ещё второй вратарь Даня Гавиловский, центральный защитник Коля Шинкевич и другой защитник Макс Полковников. Вся эта компашка подняла нехилое бабло, уровень жадности настолько зашкаливал, что спалились. Коэффициенты были 14, 9, 6. Об этом узнали верха РФС. Последовали разборки, - говорится в письме.

Якобы игроков уже вызывали для разбирательства в Москву. Ими занимается служба безопасности. Если же информация подтвердится, то клуб может лишиться членства в лиге. Также автор заверяет, что в самом «Динамо» тоже уже «поговорили» со ставочниками и дело даже дошло до драки.

Так как «сигнал» поступил, клуб просто не может не отреагировать и руководство занялось внутренней проверкой. На кону – честь мундира.

- Как легко в век цифровых коммуникаций бездоказательно обвинить любого, даже в том чего он не делал. Написал анонимку, разослал ее по разным «электронкам» и готово: телеграмм-каналы и СМИ сразу хватаются за горячую тему. В свою очередь, футбольный клуб «Динамо-Барнаул» вынужден реагировать на подобные заявления и проводить внутренние проверки, даже несмотря на кажущуюся абсурдность подобных заявлений, - говорят в клубе.

Помимо этого свою проверку намерено провести и министерство спорта Алтайского края.

- Получили сигнал о договорных матчах в команде «Динамо-Барнаул». Сразу хочу сказать, что такие ситуации не допустимы. Мы всегда говорили и всегда действуем в рамках честного и чистого спорта. Есть такой принцип «fair play». Обычно, «лечится» это жесткими мерами, каленым железом. Сейчас мы проведем проверку, РФС проведет, клуб, а потом будем принимать решение, - говорит министр спорта края Алексей Перфильев. - Мы направили официальный запрос в РФС по данному сообщению, также организовали проверку со стороны Минспорта Алтайского края. Итог обязательно обнародуем. Выявим факты ставок, примем жесткие меры.

Напомним, это не первый подобный скандал, в котором замешано барнаульское «Динамо». Ровно десять лет назад фигурантами стали два тренера - Сергей Кормильцев и Вадим Бриткин. Причем как тогда выяснилось, они ставили не просто на поражение своей команды, а предсказывали ход игры (это повышает коэффициент).

В итоге Комитет по этике Российского футбольного союза принял решение дисквалифицировать Кормильцева и Бриткина на один год. Тренеры написали заявление по собственному желанию.