Массовая драка подростков в Бийске: один несовершеннолетний в тяжелом состоянии

В полиции уже проводят проверку

В пятницу, 11 декабря, в Бийске по соцсетям стали распространять видео с толпой подростков у торгового центра. Как сообщают очевидцы, произошла массовая драка – «модники против оффников (гопников, прим. ред.)». Причиной разборок стало якобы отсутствие одежды известного бренда у одного из детей.

Видеролик появился на странице «Инцидент Бийск». На кадрах видно, как 30, а то и больше, несовершеннолетних сначала стоят толпой на месте у ТЦ «Ривьера» на Зеленом клине, а затем начинают бежать – одни за другими.

- Претензии к неформальной одежде группы ребят высказали зачинщики конфликта – в качестве «весомого аргумента» привели в пример то, что у мальчика не было шапки с надписью Puma, - выяснил «Бийский рабочий».

При этом, в социальных сетях пишут, что один из участников драки серьезно пострадал – ему отбили почки, сломали нос. Также ему диагностировали травмы головы.

Посетители центра рассказывают, что после драки некоторые ребята, по всей видимости, победители, поднялись на фуд-корт в «Ривьере» и начали хвастаться своими достижениями.

- Как шакалы, по одному-то боятся. Родители, куда вы смотрите, чем ваши дети в свободное время занимаются? Или что они такие крутые раз толпой могут на одного кидаться? Если ваше ненаглядное чадо покалечит другого или, не дай бог, убьёт? Что вы делать будете? - комментирует видео жительница Бийска Юлия.

В отделе полиции «БР» сообщили, что по факту массового схода несовершеннолетних уже проводится проверка. Сейчас правоохранители устанавливают участников и очевидцев событий. По результатам проверки будет принято решение, согласно действующему законодательству.

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