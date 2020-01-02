2020-01-02T08:03:45+03:00
Общество

В Барнауле произошла "массовая" драка у торгового центра

По сообщению очевидцев, в ней приняли участие около 50 человек
Иван ОЛЕКСЮК
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Стоп-кадр видеоСтоп-кадр видеоФото: со страницы vk.com/incident_22
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В Барнауле в среду, 1 января возле ТРЦ «Европа» произошла "массовая" драка, в которой якобы приняли участие 50 человек. Об этом пишет «Катунь 24».

- Все, кто принимал участие в драке — молодые люди. Преимущественно парни на вид 17-21 лет. Драка произошла на парковке возле входа в аквапарк,- сообщает издание.

Однако в городском управлении МВД об этом ничего не знают – обращений не поступало, но после публикации в СМИ проводится проверка.

Тем временем, в социальных сетях появилось видео, на котором двое молодых парней сжали кулаки и стоят в стойке, вокруг много других людей. Но никто никого не бьет, в общем - все уныло и тоскливо.

Публиковать видео не будем, потому что действа нет, брань неокрепшей молодежи хоть и звучит обильно, но воображение не поражает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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