Личность погибшей, тело которой нашли у реки возле Заринска, до сих пор не установлена

По данным регионального управления, её убили Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Алтайские следователи до сих пор не установили личность женщины, тело которой нашли этой осенью на берегу реки. По данным регионального управления, её убили.

- СУ СК РФ по Алтайскому краю в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) устанавливается личность женщины, тело которой с признаками насильственной смерти обнаружено 28 сентября 2020 года на правом берегу реки Чумыш в двух километрах от Заринска, - сообщили в следкоме.

Сейчас у следователей есть совсем немного информации. Предположительно, погибшую звали Анна. В прошлом она воспитывалась в детском доме, а после выпуска получила крупную сумму социальных выплат. Училась женщина в неустановленном профессиональном училище на швею. Кроме того, она могла страдать онихофагией – это психрасстройство, при котором человек обкусывает ногти.

На вид ей от 20 до 30 лет. Рост – 173 см. Среднее телосложение, волосы до плеч, окрашенные в коричневый цвет с рыжим оттенком. Брови дугообразные, голубые глаза, нос средний с прямой спинкой. Уши прилегающие, мочка свободная. Нет первого и второго зубов нижнего ряда.

Была одета в хлопчатобумажную куртку на «молнии» 48 размера камуфляжной раскраски в виде пятен оттенков синего и серого цвета. На куртке есть накладные карманы. Также на ней была безрукавка леопардовой раскраски с капюшоном, черные нейлоновые колготки, бирюзовое нижнее белье, розовые носки с рисунком в виде мордочки котенка. На шее висел желтый металлический крестик, на безымянном пальце – два кольца с контурами в виде сердечка, в уши продеты серьги-кольца.

- Следственные органы обращаются к гражданам, которые по приметам узнали погибшую, либо которым известно что-либо о женщине, позвонить по телефонам: 8 (385 2) 393-102, 8-903-912-7860, 8-913-023-7139, - отметили в управлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Следователи до сих пор устанавливают личность женщины, найденной у реки Чумыш на Алтае

Ее тело обнаружили в километре от Заринска (подробнее)