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Как астматики переносят COVID-19 и грозят ли им серьезные осложнения

Алтайские врачи также сообщили об особенностях лечения бронхиальной астмы
Константин Санталов
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Около 50 тыс. жителей Алтайского края болеют бронхиальной астмой.

Около 50 тыс. жителей Алтайского края болеют бронхиальной астмой.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Около 50 тыс. жителей Алтайского края болеют бронхиальной астмой и нуждаются в постоянном лечении. О том, как астматикам защитить себя в период пандемии и как они переносят коронавирус, во время пресс-конференции 11 декабря рассказали алтайские врачи.

Как проявляется болезнь

Бронхиальная астма - генетическое заболевание, которое чаще всего дает о себе знать уже в детстве. Родителям стоит насторожиться, если у ребенка появляются затяжные бронхиты или обычная респираторная инфекция продолжается слишком долго. Риск возникновения астмы у детей в 2,5 раза выше, если один из родителей страдает патологией и в 6,6 раза выше, если болеют оба.

Главный признак астмы – приступы удушья. Среди других симптомов свистящие хрипы в грудной клетке, чувство заложенности перед пробуждением.

Отметим, что в развитии бронхиальной астмы участвуют как внутренние (в основном генетические), так и внешние (аллергены, табачный дым, промышленная пыль, атмосферные загрязнения) факторы.

В больнице.

В больнице.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус у астматиков

По словам Ирины Бахаревой, главного внештатного терапевта-пульмонолог региона, среди больных бронхиальной астмой не регистрируют тяжелых форм течения коронавируса. Однако принято считать, что люди с хроническими заболеваниями органов дыхания находятся в группе риска. В случае с астмой, возможно, свою роль играет то, что при лечении применяют гормональную терапию.

– Ни астма не утяжеляет ковид ни ковид астму. Лечение таких пациентов происходит в зависимости от их состояния, диагноз астма не играет никакой роли, – сказала Ирина Владимировна.

COVID-19 может способствовать ухудшению состояния пациентов с астмой, поэтому не нужно забывать о соблюдение правил гигиены, носить маску.

В больнице.

В больнице.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Особенности лечения астмы

Бронхиальная астма – генетическое заболевание и полностью вылечить его нельзя.

– На сегодняшний день нет технологий, убедительно продемонстрировавших свою эффективность, чтобы предотвратить развитие бронхиальной астмы, – сказал Алексей Хабаров, врач-иммунолог.

Заболевшие вынуждены лечиться всю жизнь, правда, сейчас препараты очень эффективны и при правильной терапии пациенты могут чувствовать себя здоровыми людьми.

Свое состояние нужно держать на контроле: простой метод оценки функции дыхания – пикфлоуметрия. Пациент может понять, насколько проходимы его бронхи и правильно ли он лечится. Другой действенный метод – спирометрия. Она позволяет оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха, а также скорость его прохождения по дыхательным путям

– Пациентам с бронхиальной астмой нужно осознать, что эта болезнь у них есть. Понять, что она хроническая и дана навсегда. Важно уметь оценить свое состояние и следовать рекомендациям врача, – подчеркнула Ирина Бахарева.

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