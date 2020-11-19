Обструкция легких: как с ней выжить во время пандемии

Чем раньше выявляется заболевание, тем лучше лечится, поэтому с походом к врачу лучше не затягивать. Фото: Олег УКЛАДОВ

19 ноября - всемирный день борьбы против хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Это целый ряд заболеваний, связанных с устойчивым нарушением движения воздушного потока из легких. В период распространения коронавируса пациенты могут сложнее переносить эту болезнь. Об ее опасностях и проявлениях рассказала Ирина Бахарева, главный терапевт-пульмонолог Алтайского края.

Кто страдает хронической обструктивной болезнью легких

В Алтайском крае ежегодно регистрируют около 40-50 тыс. человек, страдающих хронической обструктивной болезнью легких. Это лишь вершина айсберга, в реальности таких людей больше, ведь не все обращаются в больницу.

Диагноз ставят с помощью спирометрии – метода, позволяющего оценить объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха. В последнее время болеют все более молодые пациенты. Среди них больше мужчин, чем женщин.

Чаще всего типичный больной, страдающий ХОБЛ – это мужчина низкого социального статуса: старше 40 лет, на здоровье которого оказывают влияние патогенные частицы газы - например, от табака или работы в сложных условиях (в шахте или на производстве). К факторам риска также относятся генетическая предрасположенность, хронические заболевания, неправильный образ жизни.

– Но не все курильщики болеют хронической обструктивной болезнью легких. И не все больные ХОБЛ – курильщики, – подчеркнула Ирина Бахарева.

Особенности болезни

Главные симптомы ХОБЛ – одышка, частый кашель - сухой или влажный. У болезни в запущенной стадии есть много внелегочных проявлений - истощение, депрессия, потеря сознания во время кашля и другие психические нарушения.

К сожалению, многие до последнего затягивают визит к врачу и приходят, когда находятся в среднем и тяжелом состояниях, тогда ярко проявляются симптомы болезни. Эксперты советуют обращаться за помощью уже при первых проявлениях заболевания. Желательно проходить профилактические осмотры и всегда держать состояние своего здоровья на контроле. Хроническая обструктивная болезнь легких развивается постепенно, нужно не упустить момент.

В больнице. Фото: Олег УКЛАДОВ

– Больные с легкой степенью тяжести не имеют значительных нарушений функции внешнего дыхания. Если у них нет большой физической нагрузки, то они даже не подозревают о своей болезни. На сегодняшний день мы получаем пациентов с необратимыми изменениями в бронхах и легких. При этом огромное количество людей, которые еще имеют обратимые изменения, проходят мимо нас и не попадают к врачу, – сказала эксперт.

Похоже ли ХОБЛ на коронавирус

Это два абсолютно разных заболевания. COVID-19 начинает проявляться в виде повышенной температуры, остро дает о себе знать. А люди с ХОБЛ заболевают постепенно, симптомы нарастают только с течением времени.

При этом для пациентов с хронической обструктивной болезнью легких особо опасны любые вирусные инфекции, в том числе COVID-19.

– Мы прекрасно понимаем, что любая вирусная инфекция - это воспаление, а при этой болезни оно уже есть. Поэтому присоединение вируса, конечно, может и не будет утяжелять ХОБЛ, но повлияет на состояние самого пациента. Безусловно, такой человек будет находиться в более тяжелом состоянии, – добавила Ирина Бахарева.

КТ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Как лечат пациентов

Полностью вылечить ХОБЛ нельзя, болезнь имеет необратимые последствия. Однако при грамотном подходе пациент может достигнуть состояния здорового человека. Сегодня лечение хронической обструктивной болезнью легких комфортное и безопасное.

Чем раньше выявляется заболевание, тем лучше лечится. Существуют различная ингаляционная терапия, ее можно подобрать любому пациенту. При обострении этой болезни используют и медикаменты, кислородную и другие терапии.

– К сожалению, есть такие стадии, когда у пациента практически уже не осталось резервов для самостоятельного дыхания. Тогда мы проводим так называемую паллиативную терапию – возмещаем кислород извне. Как минимум 15 часов в сутки, – подчеркнула врач.

При крайней стадии болезни возможна трансплантация легких.

Профилактика

Говоря о том, как снизить риск заболевания, эксперты советуют укреплять иммунитет и избавляться от факторов риска, прежде всего, бросать курить. Следует в целом вести здоровый образ жизни и вовремя лечить инфекции.

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