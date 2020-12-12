Барнаульца будут судить за контрабанду военной техники

Задержанный планировал отправить технику по почте Фото: pixabay.com

Житель Барнаула попал под уголовное преследование за то, что незаконно купил, а затем попытался перепродать через популярный интернет-ресурс Ebay военную технику.

Следователи установили, что житель краевой столицы купил у неустановленных лиц прицел гранатометный оптический ПГО - 7В и оптический прицел ПУ Т – 3, предназначенные соответственно для гранатомета РПГ-7 и для артиллерийских систем калибра 23 миллиметра. В свою очередь это оружие относится к разряду военной техники.

Для того чтобы перепродать прицелы, он создал на сайте Ebay.com аккаунт и через него попытался сбыть «товар» иностранцам. Вскоре покупатели действительно нашлись. Тогда мужчина отправился на обычную почту, собрал посылки, заполнил все таможенные декларации, правда, указал в них ложные сведения о качественных характеристиках пересылаемых товаров и их стоимости. Коробки приняли, однако дальше магистрального сортировочного центра они не уехали. Оттуда их изъяли сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю, сообщают в прокуратуре региона.

По факту контрабанды военной техники было возбуждено уголовное дело. Если суд сможет доказать вину продавца, то ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, это не единственное громкое дело, связанное с безопасностью. Так в июле этого года в барнаульском аэропорту был задержан выходец их Таджикистана. Было установлено, что некоторое время он работал на запрещенную в России группировку ИГИЛ. Он отправлял ее членам фотографии объектов социальной инфраструктуры и зданий с массовым пребыванием людей в городе.

Задержали 22-летнего пособника террористов как раз в тот момент, когда он направлялся в Сирию, чтобы окончательно примкнуть к группировке. Перед вылетом его остановили сотрудники УФСБ России по Алтайском краю.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к участию в деятельности террористической организации» и «Пособничество в участии в деятельности террористической организации». 1-й Восточный окружной военный суд признал его виновным и назначил 12 лет заключения.

*ИГИЛ - запрещенная в России террористическая организация.

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