Когда откроется новый театр кукол «Сказка» и начнется реконструкция краеведческого музея

Строительство нового здания для театра кукол «Сказка» на улице Пушкина в Барнауле началось в 2018 году Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2021 году новое здание театра кукол «Сказка» в Барнауле примет гостей. Кроме того, начнут реконструкцию алтайского краеведческого музея. Подробнее об этом во время пресс-конференции 10 декабря сообщила Елена Безрукова, министр культуры региона.

Театр кукол «Сказка»

По словам министра, новое здание откроет свои двери для посетителей уже в марте.

– Все сроки по поставкам и выполнению работ абсолютно понятны. Стратегическое оборудование, среди которого звук, свет, кресла, занавес, лифт для инвалидов, куплено. Оно находится или на объекте, или на складах. Рисков того, что какое-то оборудование не поступит, нет, – сказала Елена Безрукова.

Сейчас специалисты занимаются отделочными работами в новом здании. Закончить планируют уже через три месяца. Открытие театра могут отметить в международный день кукольника – 21 марта.

Напомним, строительство нового здания для театра кукол «Сказка» на улице Пушкина в Барнауле началось в 2018 году. В тот момент никаких предпосылок к тому, что проект может превратиться в долгострой не было, однако уже несколько раз окончательную дату сдачи переносили на более поздний срок. Одна из причин – пандемия.

Алтайский государственный краеведческий музей

Основное здание музея на улице Ползунова, 46 – памятник архитектуры федерального значения. Объект проходит федеральную экспертизу, по ее завершению начнут торги.

В следующем году планируют приступить к работам в рамках краевой адресной инвестиционной программы. На эти цели заложено 57 млн рублей. В 2022 и 2023 годах из федерального бюджета выделят практически 200 млн рублей в рамках нацпроекта «Культура». Предполагается, что реконструкция будет идти в течение трех лет – с 2021 по 2023 годы.

Другой важный объект – военно-исторический отдел музея, известный как “Дом афганцев”. На его реконструкцию в краевом бюджете заложили 90 млн рублей.

Отметим, что алтайский краеведческий в 2023 году отметит свое двухсотлетие. Его основали в 1823 году по инициативе известных ученых Фридриха Геблера и Петра Фролова. В первые годы своего музей получил известность как научное учреждение и был закрыт для свободного посещения. Сегодня учреждение является частью туристического кластера «Барнаул - горнозаводской город», отмечает пресс-служба мэрии города.

Напомним, ранее сообщали о том, как культура Алтайского края переживает в пандемию чего стоит ожидать в следующем году. За 9 месяцев этого года алтайские театры приняли всего 144 тыс. человек, показатель аналогичного периода прошлого года – 324 тыс. зрителей. В целом в учреждения культуры пришли 40% от посетителей 2019 года. Подробнее об итогах года и перспективах можно прочитать здесь.

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