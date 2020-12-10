Более 2 млн рублей потратили на капремонт детского сада в Яровом

Самое главное, в детском саду заменили старые окна на пластиковые, теперь детям тепло и комфортно Фото: Анна СЕМИНА

В Яровском детском саду №31 завершили капитальный ремонт, на который потратили более двух миллионов рублей.

На эти деньги в дошкольном учебном заведении меняли старые окна на новые пластиковые. При этом сразу позаботились о безопасности – каждое окно оснастили детскими замками безопасности, сообщает пресс-служба минобра региона.

- Хотелось бы поблагодарить администрацию Алтайского края и региональное Министерство образования и науки, за создание комфортных условий для пребывания детей в детском саду. Теперь нет необходимости утеплять их на зиму. С новыми окнами проще соблюдать санитарно-гигиенические требования к помещениям. Созданы условия для эффективного теплосбережения в здании, - говорит заведующая детским садом Надежда Кулешенко.

Отметим, на этот год в Алтайском крае на ремонт и строительство социально значимых объектов сферы образования из бюджета региона выделено 2,7 млрд рублей.