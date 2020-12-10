Разгневанный барнаулец выбросил щенка с пятого этажа

Щенок умер от полученных травм. Фото: Олег УКЛАДОВ

Молодой житель краевой столицы выбросил щенка с балкона квартиры, пес погиб. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными. Об этом “Комсомольской Правде - Барнаул” рассказала Елена Попова, помощник прокурора Железнодорожного района.

Житель Барнаула встречался с девушкой, пара взяла себе щенка, который сразу же стал их любимцем. Через некоторое время молодые люди расстались, а маленький пес остался в квартире барнаульца.

Сначала все было хорошо, казалось, что ничего не предвещало беды. Все изменилось в один момент, когда молодой человек был пьян. Он вернулся домой из магазина, сходив за новой порцией алкоголя, и увидел, что щенок нагадил в кровать. В этот момент нервы молодого человека сдали окончательно: он не выдержал и резко швырнул пса в сторону балкона. В порыве гнева парень не рассчитал силу, щенок полетел вниз с пятого этажа. Малыш упал на детскую площадку и скончался от полученных травм.

К мертвому щенку сразу же стали подходить люди, вскоре кто-то вызвал полицию.

Сейчас правоохранители расследуют уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Они выясняют все обстоятельства произошедшего и продолжают сбор доказательств. Барнаульцу грозит до трех лет лишения свободы, он раскаялся и признал свою вину. Известно, что ранее молодой человек уже был судим, правда, по другим статьям: за наркотики и кражу.

Напомним, мы сообщали о жителе Алтайского края, который, наоборот, спас собаку. Водитель пригородного автобуса «Бийск – Комарово» заметил дворнягу, которую предыдущие хозяева выбросили на трассу, как мусор. Он не смог пройти мимо и забрал питомца к себе. Подробнее об этом можно прочитать здесь

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