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Мэрия Бийска заключила новый контракт на отлов бродячих животных, но поймают только самых агрессивных

На отлов и стерилизацию бродячих псов выделили только 100 тысяч рублей
Татьяна Гейнрих
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Бийчан просят обращаться только по поводу самых агрессивных собак, на остальных денег не хватит.

Бийчан просят обращаться только по поводу самых агрессивных собак, на остальных денег не хватит.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Мэрия Бийска подписала новый контракт на отлов бродячих животных, но на отлов и стерилизацию бродячих псов выделили только 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Бийский рабочий».

Сумма прежнего контракта была в десять раз больше – 1 миллион рублей, но он истек еще в октябре, хотя по планам денег должно было хватить до конца года. Бродячих собак в городе оказалось слишком много и денежные запасы истощились раньше времени.

По завершенному контракту было отловлено 237 собак. По словам специалистов, всех животных простерилизовали и вакцинировали, а затем обратно выпустили на улицы.

Новый контракт будет действовать до конца декабря. Как пишет издание, специалисты на 100 тысяч рублей можно будет отловить всего около 20 животных. Бийчан просят обращаться только по поводу самых агрессивных собак, на остальных денег не хватит.

Живой уголок