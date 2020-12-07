Барнаулец спасает голубей, мышей и даже живых карасей с прилавка

Голубь Гоша с любопытством разглядывал скульптуру птицы Сергея Мозгового в офисе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В офисе барнаульской фирмы «Аксоид» вот уже несколько дней без боязни разгуливает голубь, которого прозвали Гошей. Бедолагу нашли лежащим у стены предприятия с пораненным крылом. Сотрудники принесли птицу в офис директора, зная, что тот, как дед Мазай, не раз спасал братьев меньших.

Да, Гоша похоже выиграл «лотерейный билет». Представьте себе, руководитель фирмы Игорь Афонин даже свежую рыбу у рыночных торговцев покупает исключительно для того, чтобы выпустить ее в искусственное озеро. Ожившие караси после радостно и благодарно виляют плавниками. Ловить их раньше разрешалось только слепому коту. Сегодня усатый рыбак уже умер от старости, другим котикам (также спасенным или прибившемся) Афонин ловить рыбу из озера разрешает лишь время от времени. К этому Барсики и Марсики уже привыкли. Но когда хозяин фирмы нынче отгородил от них сеткой мышиные норы на берегу, котяры посмотрели на него недоуменно и недовольно замяукали: «Что за невидаль?».

- Да, мы кормим мышей, горох им сыплю, - рассказывает Афонин. - Под сеткой они могут бегать, коты их не достают.

- Я не вегетарианец, не йог, и не блаженный, - подчеркнул Игорь. - Просто однажды пришел к мысли, что человек ведет себя как сволочь по отношению к зверям. Еще в детстве понял, когда сам на сусликов охотился. Тогда целая компания была в СССР, школьникам выплачивали даже деньги на шкурки. Мы заливали норки водой, потом когда суслик выныривал, били его по голове ведром, он плакал, пищал…

В этой жуткой охоте школьника Игоря Афонина охватила жалость, он схватил одного из раненых сусликов и принес домой.

- Жаль стало зверька, выпустил, - вспоминает барнаульский Мазай. - Еще был случай, когда уже дочь была маленькая у меня. Вышла мышь во двор, забегала кругами, я подбросил ей котенка. Они сначала смотрели друг на друга, потом котенок мышку схватил, дочь заплакала: «Зачем ты так сделал?». Я слез, отобрал добычу у котенка, мышь отдышалась, убежала.

- И чем больше живу, тем больше понимаю, что у каждого живого существа есть душа, что звери стали прятаться от человека, а тот стал охотиться жутко и беспредельно, - говорит Игорь.

Пока мы разговаривали, Гоша спокойно подлетал к своему спасителю, клевал зерно. Еще с любопытством разглядывал скульптуру птицы Сергея Мозгового, стоящую в офисе. А его опекун уже задумал соорудить для питомца отдельную голубятню.

- Крыло повреждено, он может летать мало, но все равно офиса не хватает, нужно решать его жилищный вопрос, - улыбается Игорь.

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