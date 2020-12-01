Лебедь, которого спасли рыбаки Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Алтайском крае рыбаки спасли обессиленного лебедя-кликуна.

Птицу нашли случайные рыбаки, которые пришли на озеро Большое Сидорово, что в Бобровском заказнике. Они заметили, что лебедь несколько раз безуспешно пытался взлететь и у него ничего не получалось. При этом сородичей поблизости не было. Мужчины решили поймать кликуна и разобраться что с ним. Сложностей никаких не возникло. Однако ясности первоначальный осмотр не добавил – ран или каких-то других повреждений не было.

Тогда рыбаки связались с инспектором Бобровского заказника (КГБУ "Алтайприрода") Сергеем Куковякиным, а уже он забрал птицу и доставил ее в Барнаул в центр «Ноев ковчег».

После осмотра специалистами выяснилось, что птица все же пострадала – в лебедя стреляли дробью. Застрявшие в теле частицы расположены так, что их не извлечь.

- Сейчас лебедь ещё слаб, хотя его состояние за последние дни улучшилось. Кликуна перевезли в центр передержки, ставят препараты для восстановления и профилактики. Пока неясно, сколько времени займёт восстановление. Как только мы убедимся, что жизни птицы ничего не угрожает, её выпустят в Лебединый заказник, - говорит руководитель «Ноев ковчег», ветеринар Артём Кучер.