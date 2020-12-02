Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 3 декабря 2020: две школы закрыты, 32 класса на дистанте

Последние новости о коронавирусе в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

«Комсомолка» собрала последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 3 декабря 2020 года. Так, по данным оперштаба, за сутки зарегистрировано 226 новых случаев заболевания, выздоровело 228 человек, умерло 12 зараженных (семеро от COVID-19, у остальных вирус послужил спусковым крючком).

Общее число заболевших составляет 26 577 человек, выздоровевших - 22 940, а умерших – 1138. Сейчас количество тяжелобольных насчитывается 577, из них к аппаратам ИВЛ подключено 149.

Между тем, 32 класса в 13 алтайских школах в связи с пандемией переведены на дистанционное обучение. На полном карантине находятся две школы, а 680 продолжают работу в очном формате.

Среди детских садов полностью закрытых нет, по домам распустили только 11 групп по всему краю. Закрытых учреждений среднего профобразования также нет.

- В целом болело 3,1% педагогов среднего профобразования, 2,1% учителей школ, 0,8% воспитателей детсадов, - сообщили в Министерстве образования Алтайского края.

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