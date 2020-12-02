Новый год 2021 на Алтае: остались ли незабронированные места на турбазах и сколько это стоит

Места на новый год начали бронировать еще с сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с 15 декабря до 15 января запретили проводить корпоративы и любые другие развлекательные мероприятия. Так что отметить Новый год на Алтае 2021 в клубе или ресторане не получится. Если дома оставаться все же не хочется, можно рвануть на турбазу. Правда, места там начали бронировать еще с сентября. «Комсомолка» узнала, остались ли еще на алтайский турбазах места и в какую сумму это обойдется.

Сколько стоит номер

Несмотря на то, что ценник в Новый год умножается на два, на большинстве турбаз мест уже не осталось. В основном, свободны либо номера эконом-класса, либо программы «все включено». Цены начинаются приблизительно от 3000 рублей за номер, в среднем проживание обойдется в 8000-1000 рублей/ сутки.

За Новый год придется доплатить

К примеру, в туркомплексе «Манжерок» на берегу Катуни можно снять двухместный номер первой категории за 2900 рублей/сутки. В цене учитывается только стоимость проживание, питание и развлечения – за отдельную плату. Как уточнил администатор туркомплекса, при обычном бронировании гостям нельзя будет присоединиться к новогоднему банкету. Если хочется пировать со всеми, то можно купить отдельную новогоднюю программу от 18300 рублей на одного человека. В эту сумму входит три дня развлечений, включая экскурсии, праздничный банкет, танцы, дискотеку, конкурсы и поздравление от Деда Мороза со Снегурочкой.

Единичные свободные номера остались на базе отдыха «АлтайРай» в Чемальском районе. В новогоднюю ночь минимальная цена за номер – 6500 рублей. За праздничную новогоднюю программу с банкетом сверху придется накинуть еще 6000 рублей, за ребенка старше пяти лет – 3000 рублей.

Для тех, кто хочет провести уютный новый год без шумных незнакомцев, подойдет отдых на маленьких турбазах и в гостевых домах. Правда, в них найти свободный номер еще сложнее.

Так, в гостевой усадьбе «Иолго» в 12 км от с. Майма остался лишь один номер на четырех гостей стоимостью 8000 руб/сутки. Минимальный срок брони – на три дня. На сайте базы посетителей сразу предупреждают, что молодым людям на усадьбе может быть скучно и потусоваться не выйдет, это место хорошо для семейного отдыха с детьми.

В общем, если поторопиться и потратить некоторое время на поиски, можно успеть забронировать себе место и отметить праздник вдали от города.

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