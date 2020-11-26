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В Алтайском крае запретили проводить новогодние корпоративы

Указ об этом подписал губернатор Томенко
Татьяна Гейнрих
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Также указ предписывает теперь носить маску на улице.

Также указ предписывает теперь носить маску на улице.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае запретили проводить новогодние праздничные мероприятия в общественных местах. Сегодня, 26 октября, губернатор Виктор Томенко внес в изменения в свой антиковидный указ. Такое решение принято, потому что в регионе сохраняется сложная эпидобстановка.

Под запрет попали новогодние корпоративы и любые другие увеселительные мероприятия в общественных заведениях.

– В период с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Алтайском крае организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещается проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых, новогодних и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера, – сообщает пресс-служба правительства региона.

Однако жителям региона пока еще разрешают смотреть фильмы, ходить на концерты и спектакли в театры. Но в список разрешенных не входят концертные залы на предприятиях общепита.

Также указ предписывает теперь носить маску на улице. Правда, не всегда – только во время проведения массовых мероприятий.

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