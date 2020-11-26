В Алтайском крае запретили проводить новогодние корпоративы

Также указ предписывает теперь носить маску на улице. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае запретили проводить новогодние праздничные мероприятия в общественных местах. Сегодня, 26 октября, губернатор Виктор Томенко внес в изменения в свой антиковидный указ. Такое решение принято, потому что в регионе сохраняется сложная эпидобстановка.

Под запрет попали новогодние корпоративы и любые другие увеселительные мероприятия в общественных заведениях.

– В период с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Алтайском крае организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещается проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых, новогодних и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера, – сообщает пресс-служба правительства региона.

Однако жителям региона пока еще разрешают смотреть фильмы, ходить на концерты и спектакли в театры. Но в список разрешенных не входят концертные залы на предприятиях общепита.

Также указ предписывает теперь носить маску на улице. Правда, не всегда – только во время проведения массовых мероприятий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр здравоохранения Алтайского края рассказал, когда начнут размещать больных в новом госпитале

Его планируют открыть в начале 2021 года, но некоторые койки могут использовать раньше (подробнее)