В барнаульском лицее провели открытый урок по безопасности дорожного движения

Четвероклассникам сообщили, как следует вести себя на дороге и вновь напомнили о правилах безопасности Фото: Олег УКЛАДОВ

Для учащихся 4 “А” класса лицея № 122 Барнаула провели открытый урок по безопасности дорожного движения. Министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев вместе с представителем ГИБДД Евгением Парфентьевым рассказал школьникам о важности соблюдения ПДД.

Четвероклассникам сообщили, как следует вести себя на дороге и вновь напомнили о правилах безопасности. В частности, школьникам рассказали, зачем нужно переходить проезжую часть именно по пешеходному переходу и почему нельзя просто перебегать дорогу, а также объяснили, зачем нужны автокресла.

Открытый урок по безопасности дорожного движения Фото: Олег УКЛАДОВ

Также дети посмотрели мультфильм о ПДД и обсудили его с гостями, ответили на вопросы. В конце встречи четвероклассника подарили светоотражающие элементы, которые сделают их более заметными на дороге.

В минтрансе региона добавили, что мероприятие в барнаульском лицее провели накануне Всероссийской онлайн-олимпиады «Безопасные дороги» на знание основ безопасного поведения на дорогах для школьников 1 – 4 классов. Она стартовала вчера и будут проходить до 11 декабря на образовательной платформе Учи.ру.

Открытый урок по безопасности дорожного движения Фото: Олег УКЛАДОВ

Зарегистрироваться и принять в олимпиаде может любой учащийся начальных классов. Школьникам предстоит пройти цепочку интерактивных обучающих и тестовых заданий, изложенных в понятном и интересном формате.

Открытый урок по безопасности дорожного движения Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый урок по безопасности дорожного движения Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый урок по безопасности дорожного движения Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый урок по безопасности дорожного движения Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый урок по безопасности дорожного движения Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый урок по безопасности дорожного движения Фото: Олег УКЛАДОВ

Открытый урок по безопасности дорожного движения Фото: Олег УКЛАДОВ

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