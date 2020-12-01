«Не усидел дома». Депутат заплатит штраф за нарушение антиковидных правил

Николай Бушков. Фото с сайта Алтайского краевого Заксобрания.

Депутат Алтайского краевого Заксобрания Николай Бушков за несколько дней до своего юбилейного дня рождения получил неприятный сюрприз.

27 ноября суд Центрального района вынес постановление о привлечении Бушкова к административной ответственности. Единоросса обвинили в нарушении режима самоизоляции и назначили штраф в 15 тысяч рублей.

Сам Николай Бушков от каких-либо комментариев на эту тему отказался. По словам его коллег по АКЗС, депутат выехал из дома на автомобиле, имея предписание соблюдать режим самоизоляции при положительном тесте на covid.

- Я слышал, что его машину остановили и пробили по медицинской базе, - рассказал «Комсомолке» на условиях анонимности один из законодателей. – Хотя формально он не прав, но похоже на какой-то «заказ».

Другие коллеги Бушкова в разговоре характеризовали его как человека ответственного и законопослушного, удивлялись новости.

- Я сам болел и честно выдержал режим самоизоляции во время болезни, - рассказал депутат Владислав Вакаев. - Но это очень тяжело столько времени в замкнутом пространстве…

В пресс-службе АКЗС заметили, что это первый подобного рода случай, и раньше народных избранников за нарушение антиковидных правил не привлекали.

«А нам губернатор не указ»

Между тем, в столице краевого центра продолжаются рейды полиции и Роспотребнадзора по выявлению нарушителей масочного режима.

Напомним, что в Барнауле суд рассмотрит административный протокол, составленный на 17 горожан, отказавшихся надеть защитные маски в трамвае. Группа «антимасочников» надолго парализовала движение трамваев.

Несмотря на грозящие санкции антимасочники продолжают «демонстрации». Недавно в торговом центре покупатель вызвал полицейских, жалуясь, что его не обслуживали - он отказывался надеть маску. Когда полицейские напомнили ему про указ губернатора бунтарь-«антимасочни» парировал, что родился в СССР и подчиняется только законам СССР.

Что грозит covid- нарушителям?

Минимальный штраф за игнорирование масочного режима 15 тысяч рублей, максимальный может доходить до полумиллиона. Это касается и физических, и юридических лиц.

По словам барнаульского адвоката Сергея Киселева, есть ситуации, когда кто-то представляет опасность и при этом не надевает маску.

- Есть возможность не только наказать нарушителя, но и при заражении вирусом получить с него компенсацию, - говорит юрист. - Например, возьмем распространенную ситуацию. Рядом кто-то кашляет, да еще не соблюдает социальную дистанцию. Просите его, чтобы отошел, если игнорирует, вызывайте полицию. При этом лучше заручиться поддержкой свидетелей, которые подтвердят ваши слова. Тогда на нарушителя составят протокол. А если после этого вы вдруг начнете болеть коронавирусом, то смело можете обратиться в суд о взыскании с этого кашляющего без маски нарушителя компенсации.

По словам Киселева, в суде именно ответчик должен будет доказать, что не он стал источником заражения. Если не докажет, то суд, скорее всего, удовлетворит иск.

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Бессовестные! Знают, что болеют и ходят на работу, в торговые центры, спортзал, - жалуется жительница Барнаула на нерадивых знакомых, у которых, по ее словам, подтвердился коронавирус.

А вы замечали, что люди безответственно относятся к соблюдению предписаний, масочного режима и самоизоляции? За такую безалаберность их можно привлечь к ответственности. Как это сделать – в материале «КП» - Барнаул».