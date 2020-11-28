Алтайский депутат принял участие в шоу «Битва шефов»

Он покорил шоу своим блюдом с гречкой

В конце ноября на телеканале «Пятница» вышел очередной выпуск шоу «Битва шефов», в котором принял участие житель Алейска Александр Юдин - в прошлом вокалист, а ныне предприниматель и депутат! Вот так то!

Александра в Алейске знают многие. Раньше он был вокалистом - пел, выступал в клубах и ресторанах. Но как сам говорит - «сцена и кухня находятся рядом». Поэтому вскоре в руках Александра Юдина вместо микрофона появилась поварешка. Кроме того, мужчина сейчас занимается бизнесом, является депутатом горсовета, плюс ко всему прочему - студентом Алейского техникума - учится на технолога пищевого производства.

Участие в «Битве шефов» - абсолютная случайность. Однажды в телефоне высветилась реклама кастинга, Александр решил перейти и заполнить анкету. Это был первый тур.

- Потом мне перезвонили, сказали, что я прошел во второй тур кастинга. Нужно было снять видеопрезентацию и приготовить три блюда – салат, горячее и десерт. Мы все сняли и отправили, а через пару месяцев нас позвали на съемки, - рассказал житель Алейска.

Съемки шоу проходили в Москве в июне. Кстати, там же он встретился с еще одним нашим земляков – Дмитрием Красиловым, который больше известен как «Пухляш» из клипа Little Big.

Идея шоу – определить лучшего шефа среди участников. В выпуске принимают участие две команды: во главе одной стоит известный телеведущий, шеф-повар Константин Ивлев, в другой – не менее популярный мастер кухни Ренат Агзамов. В итоге Александра Юдина выбрал Ивлев.

- Саша – мужик. Будем надеяться, что честный человек, как все депутаты. У него очень вкусная гречка была, я обожаю гречку, - отозвался гуру о своем подопечном.

По итогам шоу наш земляк занял пятое место. Участник битвы отмечает, что это отличный результат, учитывая, что всего было подано больше пяти тысяч заявок. С собой в родной город Александр привез множество рецептов, чему очень рад.

Кстати, Юдин согласился поделиться с читателями «Комсомолки» рецептом блюда, которым удивлял Ивлева и Агзамова. Итак, записывайте!

Говядина по-юдински с авторским вариантом соуса «Песто»

Говядина по-юиднски

Делаем отвар из красного корня (его можно купить в аптеках, фитомаркетах). Для этого кипятим корень в воде, а в полученном «бульоне» варим гречку – это будущий гарнир.

Параллельно с этим нарезаем на кубики вырезку говядины и маринуем мясо в соевом соусе с измельченным чесноком. Пока мясо маринуется, нарезаем белые грибы и обжариваем их в сливках. Далее отживаем кусочки говядины от соевого соуса и обжариваем на сливочном масле.

Для приготовления авторского соуса «Песто» перемалываем в блендере горсть черемши, кедровых орешек, растительное масло и сыр пармезан. И, наконец, формируем на блюде гречку, сверху мясо с грибным соусом и соусом «Песто».

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