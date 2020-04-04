Рол, мороженое и попкорн: ТОП-7 блюд из гречки от шеф-повара

Массово закупившись гречкой, жители Алтайского края закрылись по домам на самоизоляцию. Шеф-повар Евгений Петенев предлагает разнообразить досуг и устроить ресторан на вашей кухне. А основным ингредиентом блюд будет что? Конечно популярная ныне гречка.

Попкорн из гречи

Любимые сериалы и попкорн – актуально для самоизоляции. Но что делать, если вместо кукурузы в шкафу гречка? Попкорн из гречи – ответит вам Евгений Петенев.

Любимые сериалы и попкорн – актуально для самоизоляции.Фото: Яна КОРОЛЕВА

Понадобится:

- гречка;

- растительное масло;

- соль/ сахар.

Растительное масло разогреваем в сотейнике до 130-160 градусов. Берем самую обычную сухую гречку и металлическое сито. Малыми порциями (по 30 гр.) гречку насыпаем в сито и опускаем в разогретое масло. Гречка начинает приятно пощелкивать, превращаясь в попкорн. Выкладываем его в тарелку на салфетку, чтобы удалить излишки масла. Здесь же попкорн можно подсолить или добавить сахар.

Салат «Не гречка»

Салат витаминный и сытный одновременно. Им можно накормить и вечно худеющую даму, и кавалера на массе. Почему «Не гречка»? Потому что гречка здесь не обычная, а зеленая.

Салат витаминный и сытный одновременно.Фото: Яна КОРОЛЕВА

Понадобится:

- зеленая гречка;

- огурцы;

- помидоры;

- зеленые бобы или фасоль;

- оливковое, льняное или трюфельное масло;

- соль;

- семя подсолнуха или льна, попкорн из гречки – для украшения.

Зеленую гречку замачиваем на три часа. Потом промываем и опять заливаем водой, накрываем пленкой и оставляем в теплом месте на 12 часов. Гречка подразбухнет – и готова. Можно подождать до проростков, чтобы было еще полезней. Ведь когда крупа начинает свою жизнедеятельность, в ней наибольшая концентрация витаминов. Огурцы и помидоры нарезать хаотично. Бобовые насытят салат белком. Все ингредиенты выложить в миску. Для заправки подойдут масла – льняное, трюфельное или оливковое. Для кислинки можно добавить несколько капель лимонного сока, винного или бальзамического уксуса. Украсить семенами подсолнуха, обжаренными на сухой сковороде, или семенами льна. Для хруста можно также добавить гречневый попкорн.

Ролл «Гречо-маки»

Роллы могут хорошо скрасить вечер в самоизоляции. А ролл из гречки добавит изюминки к уже полюбившемуся вкусу.

Роллы могут хорошо скрасить вечер в самоизоляции.Фото: Яна КОРОЛЕВА

Понадобится:

- гречка;

- каленая гречка;

- зеленый лук;

- бекон (не соленый);

- соус «Терияки»;

- зернистая горчица,

- зеленое масло и попкорн из гречки – для украшения.

Отдельно про каленую гречку, ее еще называю «забытой» - она придает мощный аромат и усиливает вкусовые качества блюд из гречки. Как готовить? На лист тонким слоем выкладываем гречку и помещаем в разогретую до 180 градусов духовку на 20-30 минут. Периодически надо ее помешивать. Достали, остудили и перебиваем в кофемолке до нужной консистенции.

Приступаем к приготовлению ролла. Сразу отмечу, что при варке гречка увеличивается в объеме в три раза. Поэтому рассчитывайте граммовку в зависимости от количества поедателей. Для ролла понадобится хорошо разваренная гречка. Гречкой мы в данном случае заменяем рис. Как и при готовке обычных роллов, выкладываем гречку на макису, разравниваем. Внутрь кладем лук, поджаренный и нашинкованный бекон. Можно добавить сыр тофу или брынзу – начинка на любителя. Заворачиваем. Выкладываем на тарелку. Поливаем соусом «Терияки» и зеленым маслом. Декорируем зернистой горчицей и попкорном из гречки.

Гречневое мороженое

Многие привыкли отождествлять гречку с первыми и вторыми блюдами. Но никак не с десертом. А вы попробуйте – это вкусно!

Многие привыкли отождествлять гречку с первыми и вторыми блюдами.Фото: Яна КОРОЛЕВА

Понадобится:

- каленая гречка;

- сливки – 22-33%;

- агар-агар (или ксантан);

- сгущенное молоко;

- попкорн из гречки – для украшения.

Сливки должны насытиться мощными вкусовыми свойствами каленой гречки. Поэтому нужно смешать сливки с гречкой и дать им постоять 2-3 часа. В качестве стабилизатора добавляем агар-агар – на 0,5 л. сливок – 10 гр. Пробиваем все блендером. Распределяем по формочкам и ставим в холодильник. При подаче для сладости добавляем сгущенку, для хруста – попкорн из гречки.

Хумус из гречки

Хумус тоже из серии полезного питания. Только мы немного отошли от традиционной рецептуры.

Хумус тоже из серии полезного питания.Фото: Яна КОРОЛЕВА

Понадобится:

- гречка;

- чечевица;

- сливочное масло;

- орехи, семечки;

- сванская соль или любые другие специи – прованские травы, семена фенхеля.

Соотношение чечевицы и гречки получается 70/30. Специи добавлять при варке чечевицы, потому что гречка мощная сама по себе, она все заглушит. Крупы хорошо разварить, смешать, добавить сливочное масло (чем больше, тем сливочней будет вкус). Протереть блендером до однородной массы. Можно добавить семечки, орехи – в зависимости от вкусовых предпочтений. При подаче оформляем гречневым попкорном, присыпаем каленой гречкой. Блюдо хорошо сочетается со слайсами.

Крем-суп с гречей

Приятный, мягкий вкус супа не оставит никого равнодушным.

Приятный, мягкий вкус супа не оставит никого равнодушным.Фото: Яна КОРОЛЕВА

Понадобится:

- гречка;

- топленое молоко;

- овощной бульон (или консоме);

- корень сельдерея;

- цветная капуста;

- грибы (шампиньоны, вешенки), гренки – для украшения.

Овощной бульон или консоме доводим до кипения, добавляем заранее сваренную гречку и готовим на медленном огне. Соотношение такое: на 0,5 л – 150 гр. гречки. Добавляем корень сельдерея, он придает вкус анисовости. И цветную капусту. Немножко покипятили, снимаем с огня и доводим блендером до кремообразной массы, периодически разбавляя заранее прогретым топленым молоком. Посолили, довели до вкуса. При подаче крем-суп можно оформить нашинкованными грибами или гренками.

«Гречото»

Техника приготовления «Гречотто» сродни «Ризотто» - все довольно просто. Однако по вкусовым качествам блюдо получается другим.

Техника приготовления «Гречотто» сродни «Ризотто»Фото: Яна КОРОЛЕВА

Понадобится:

- гречка;

- тушенка;

- лук;

- морковь;

- твердый сыр;

- сливочное масло;

- растительное масло;

- зелень – для оформления.

Гречку (150 гр.) слегка обжариваем на сухой сковороде, чтобы клейковина крепче стала, и она не разваривалась. Добавляем сливочное и растительное масло – 1/1. Вводим овощи, нарезанные мелкими кубиками. Доводим до состояния «аль денте» - полуготовности. Добавляем тертый сыр (100 гр.) и тушенку. Накрываем крышкой и оставляем на медленном огне на 20 минут. Оформляем готовое блюдо тертым сыром и зеленью.