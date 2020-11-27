От Петра Великого до нашего времени: в Барнауле выпустили на линию необычный трамвай

27 ноября исполняется 315 лет Морской пехоты России Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Целая история на одном вагоне. Долгий путь от Петра Великого до нашего времени – все это алтайские морпехи попытались изобразить на барнаульском трамвае в честь 315-летия Морской Пехоты России, которое празднуется 27 ноября.

- Мы много чего пытались придумать, размышляли, как можно поздравить барнаульцев с этим праздником, поднять патриотизм, дух молодежи, чтобы видели, знали, гордились. Сначала разукрасили грузовик-пятитонник одного из наших товарищей, а потом родилась идея сделать такую же роспись на трамвае, - рассказал Андрей Киричук, приложивший немало усилий для того, что раскрашенный вагон вышел на линию.

Первым делом было необходимо договориться с администрацией города и «Горэлектротрансом», чтобы выделили трамвай для росписи. По словам Андрея Киричука, на это все ушло от полутора до двух месяцев. В итоге, чиновников удалось уговорить. Есть вагон!

Следующим делом нужно было понять, что рисовать. В разработке эскиза пехотинцам помог один из барнаульских аэрографов, он учел все пожелания и показал, как на трамвае можно это все уместить. Главная идея морпехов – показать бойцов времен Петра Великого, Великой Отечественной войны, Советского времени. Также одну сторона вагона выделили под главную технику Морской пехоты – бронетранспортер, выезжающий из воды, а также большой десантный корабль.

Раскраска трамвая – дело затратное. Мужчина не стал называть стоимость расходов, но пояснил, что все деньги на эту затею собирали сами бойцы. В ход пошли не только личные средства морпехов, но и их руки.

- Сам бы наш художник не справился - не успел бы, поэтому ему помогали мы. Спасибо «Горэлектротрансу», что пошли нам навстречу и позволили работать допоздна, так как все ребята работают. Начиная с 16 числа, мы собирались после работы, в выходные дни и красили… то до 12 ночи, а то и до часу, - добавил пехотинец.

Масштабную работу закончили накануне, после чего трамвай прошел тщательную дезинфекцию. А уже 26 числа, вагон вышел на линию. Кстати, сегодня, в свой праздник, морпехи планируют в нем прокатиться.

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