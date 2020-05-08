Барнаульские трамваи расписали по мотивам реальных историй фронтовиков

Мастерскую художникам заменило депо, а холстом стал металлический корпус многотонных вагонов. Чтобы расписать вагон, приходилось использовать строительные леса. Кузов украсили сюжетами, в основу которых легли реальные истории фронтовиков, сюжеты фильмов и военных песен. Все это - ко Дню Победы.

Один из трамваев расписывал Иван Быков. По задумке, рядом с портретами фронтовиков словно отрывки их воспоминаний.

- Выйдет что-то вроде документального кино, где в равнозначных ролях и рядовые, и генералы, - цитирует слова мужчины сайт барнаульской мэрии.

Художники с радостью откликнулись на предложение расписать городской транспорт. Еще бы, ведь поработать с таким «холстом» предлагают не каждый день

- Я отложил основную работу ради этого, - говорит художник Иван Ильющенко.

Трамваи выйдут на маршруты 9 мая. Они будут курсировать по маршрутам № 1 и 7. Сохранять эти «полотна» планируют минимум три года, при необходимости художники готовы обновить изображения.