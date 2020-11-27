Врачи предупредили об опасностях ожирения при COVID-19 и рассказали, как не переедать

Существует несколько типов ожирения Фото: pixabay.com

В прошлом году Алтайский край возглавил рейтинг регионов России по заболеванию ожирением. Сейчас регион также среди лидеров по этому недугу, в период пандемии коронавируса ситуация лишь усугубилась. О том, почему многие переедают, как перестать это делать и чем грозит лишний вес, на пресс-конференции 26 ноября сообщили алтайские врачи.

Печальная статистика

Оксана Запланова, главный внештатный эндокринолог минздрава региона отметила, что распространенность ожирения в Алтайском крае и сейчас на высоком уровне – по данным 2019 года она составила 5,4% от всего населения. У взрослых еще выше – около 6%. При этом показатель по России – 1,3%. В статистику попадают только те, кто обращались в лечебные учреждения, поэтому в реальности эта цифра может быть выше.

– По ощущению процентов 30 взрослого населения, которые приходят на прием в поликлиники страдают ожирением, – сказала эндокринолог.

Главная причина этого – структура питания, которая серьезно изменилась за последнее время. Также у большинства людей в связи с пандемией заметно снизилась двигательная активность.

Вредная пища. Фото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что детское ожирение также распространено в регионе, количество таких пациентов растет.

Опасные диагнозы

Как правило, людей с лишним весом сопровождает немало прочих проблем: сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, нарушение репродуктивной функции у женщин и мужчин, желчнокаменная болезнь и многие других. Пациенты с лишним весом в зоне риска по множеству заболеваний, среди которых коронавирус.

– Даже просто ожирение без артериальной гипертензии и сахарного диабета втрое повышает риск тяжелых состояний при COVID-19, риск смертности и госпитализации, – добавила Оксана Дмитриевна.

Полным пациентам для улучшения дыхания сложно принять прон-позицию (лечь на живот), а некоторые и вовсе не могут сделать этого. Вентиляция легких у них страдает не только из-за коронавируса, но и лишнего веса человека. Если у таких больных развиваются осложнения, снижается сатурация кислорода и нужно переводить на ИВЛ, то сложно провести интубацию, требуется высокое мастерство врача.

Правильное питание. Фото: Константин Санталов

Ожирение бывает разным

Чтобы понять, есть ли у вас лишний вес, стоит воспользоваться формулой вычисления индекса массы тела, однако случаи бывают разные, ведь у человека может быть много мышц. Эксперты отметили, что в американских исследованиях учитывают количество жира: для женщин не выше 25%, а для мужчины не больше 33%. В интернете можно найти формулы и посчитать.

Есть несколько типов ожирения. Один из них - гиноидный, женский тип, когда у человека тонкая талия, широкие бедра, отложение жира происходит в районе ягодиц, бедер. Другой тип – андроидный, лишний вес накапливается в области живота и верхней части тела. Фигура напоминает яблоко. Есть и эндокринное ожирение, которое связано с нарушением функций эндокринных желез. Правда, таких пациентов совсем немного, всего несколько процентов.

Как помогают пациентам

Елена Пестова, заведующая психотерапевтическим отделением Алтайской краевой психиатрической больницы, сообщила, что к ним обращается немного пациентов с ожирением. Чаще всего, наоборот, приходят люди с анорексией и другими нарушениями пищевого поведения. Пациенты с лишним весом обращаются за помощью только когда ожирение серьезно угрожает их здоровью, на поздних стадиях. Это болезнь сопутствует депрессии или другому заболеванию.

В большинстве случаев причина переедания - серьезный стресс. По мнению врача-психотерапевта, у женщин повышению лишнего веса также сопутствуют различные гормональные нарушения. Пациентам помогают осознать свою проблему, психотерапевт правильно мотивируют. Эксперт добавила, что переедание – одна из форм зависимости, нужна совместная работа с другими специалистами, в частности, терапевтом, эндокринологом и диетологом.

Чтобы скорректировать питание, важна мотивация. Лишнюю пищу можно заменить чем-то более приятным, например, музыкой или любимым хобби.

– Это тоже питание, вот только ментальное, психологическое. Оно заменяет физическое насыщение, – подчеркнула Елена Пестова.

В тренажерном зале. Фото: Олег УКЛАДОВ

При этом эксперты отметили, что без консультации с врачами резкое похудение и использование диет может нанести серьезный вред организму. Важно делать все постепенно. Наиболее безопасными оказались средиземноморская и датская натуральная диета.

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