Министр здравоохранения Алтайского края рассказал, когда начнут размещать больных в новом госпитале

200-250 коек смогут занять пациенты уже в период возможного подъема заболеваемости гриппом. Фото: Олег УКЛАДОВ

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов рассказал 25 ноября на заседаниях фракций в АКЗС, когда заработает новый ковидный госпиталь по адресу пр. Ленина, 154 на месте «Посуда Центра».

По словам Попова, новый госпиталь планируется сдать в середине января следующего года. Однако использовать его могут начать раньше. 200-250 коек смогут занять пациенты уже в период возможного подъема заболеваемости гриппом. Региональный Роспотребнадзор спрогнозировал, что сезонная волна гриппа начнется в крае во второй половине декабря.

Сейчас в крае ковидные госпитали понемногу разгружаются, но власти готовятся к наслоению гриппа на коронавирус.

– У большей части населения нет иммунитета к коронавирусу, и сезонный приход гриппа однозначно наслоится на ковид, который еще не ушел из региона. Поэтому наличие коечного фонда примерно в 600 мест, которые будут созданы не в ущерб медучреждениям плановой помощи, для нас крайне важны. Дай Бог, они не понадобятся, но сегодня мы говорить об этом не можем, - сказал министр.

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